मरीज की जान दांव पर, डॉक्टर की रील तैयार: OT में 'भीगा-भीगा है समा' पर ठुमके लगाते दिखा स्टाफ

- बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की महिला सर्जन ने ऑपरेशन थिएटर में डांस रील बनाई और वायरल की
- डॉक्टर नीलम सिंह ने सर्जिकल ग्लव्स और मास्क पहने हुए मरीज की देखभाल छोड़कर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाया
- ऑपरेशन थिएटर में मेडिकल स्टाफ भी इस वीडियो में शामिल था, जो मरीज की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है
जहां एक तरफ डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी शोहरत की भूख में मरीज की जान दांव पर लगाने से नहीं कतराते. मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है, जहां रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की महिला सर्जन डॉक्टर नीलम सिंह ने ऑपरेशन थिएटर (OT) को डांस फ्लोर बना दिया है, सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वीडियो भी वायरल कर दिया.
सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो विचलित करने वाला भी है और हैरान करने वाला भी. जिस ऑपरेशन थिएटर में लोग अपनों की जान के लिए दुआएं मांगते हैं, उसी OT के अंदर डॉक्टर नीलम सिंह 'भीगा-भीगा है समां' गाने पर ठुमके लगा रही हैं.
सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उनके साथ मेडिकल स्टाफ भी इस 'शर्मनाक रील' का हिस्सा बना नजर आ रहा है, हाथ में सर्जिकल ग्लव्स, चेहरे पर मास्क, लेकिन ध्यान मरीज की धड़कनों पर नहीं, बल्कि मोबाइल के कैमरे और वायरल होने वाली सुर्खियों पर है.
ये पहली बार नहीं है जब ऑपरेशन थिएटर में रील बनाने का मामला सामने आया है. इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ऑपरेशन के दौरान ही रील बनाता नजर आया है. हैरान करने वाली बात ये है कि ऑपरेशन थिएटर में बनाई गई रील को इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया जाता है.
