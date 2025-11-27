एक दर्जन से ज्यादा BLO को सम्मान, 67 की तनख्वाह रोकी, बांदा में SIR पर ये चल क्या रहा है?

उत्तर प्रदेश के बांदा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य तेजी से चल रहा है. एक तरफ एसआईआर के कार्य में लगे कर्मचारियों को जहां सम्मानित किया जा रहा है तो वहीं लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. बांदा में 90% से ज्यादा एसआईआर का काम पूरा करने वाले एक दर्जन से अधिक बीएलओ को सम्मानित किया गया है. वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले 8 एईआरओ समेत 67 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है. इसके साथ ही 202 बीएलओ को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है.

SIR कार्य पर जिला प्रशासन की पैनी नजर

बांदा में एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे कि वे बीएलओ को सहयोग करें. अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मुहैया कराएं. मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है. इसी कड़ी में बांदा में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी जे रीभा ने एसआईआर के काम को समय पर पूरा करने के लिये आश्वस्त किया है. जिला प्रशासन के सभी जिम्मेदार अधिकारी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की पैनी नजरों से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं.

बांदा के इन BLO को मिला सम्मान

गुरुवार को बांदा कलेक्ट्रेट में एक दर्जन से ज्यादा उन बीएलओ को सम्मानित किया गया, जिन्होंने एसआईआर का काम 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा कर लिया है. वहीं दूसरी तरफ इस काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

बांदा एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने कहा कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के काम को समय पर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर उनसे सहयोग मांगा गया है, ताकि बीएलओ के काम में वह सहयोग करें और किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति न पैदा हो सके.

लापरवाही बरतने वाले BLO पर एक्शन

एडीएम ने बताया कि उन बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने 90% से ज्यादा एसआईआर का काम पूरा कर लिया है. लेकिन उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जो एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण काम में लापरवाही बरत रहे हैं. एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने कहा कि बांदा में एसआईआर का काम बेहतर तरीके से किया जा रहा है और समय पर हम इसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं.