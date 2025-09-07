उत्तर प्रदेश के मेरठ में श्री गणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा में गए युवक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. इस कत्ल की वारदात को कई लोगों ने मिलकर अंजाम दिया. रूह कंपा देने वाली इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी नाम के एक शख्स पर कुछ लोग धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करते हैं और ये वार तब तक नहीं रुकते हैं, जब तक की युवक की जान नहीं चली जाती है. हालांकि पुलिस ने रात में ही दबिश देकर हत्‍या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला सरधना थाना इलाके की दौराला रोड पर देर रात का है. यहां श्री गणेश विसर्जन शोभायात्रा निकाली जा रही थी. सरधना के गढ़ी चमारान का रहने वाला युवक बॉबी भी शोभायात्रा में शामिल हुआ था. बॉबी एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था. बैंड बाजों की धुन पर बॉबी खूब झूम रहा था. इसी दौरान बाइक सवार युवक आते हैं और बॉबी को रोक लेते हैं. फिर गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बॉबी पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं.

साउंड की आवाज में दब गई चीखें

साउंड की तेज आवाज में बॉबी की चीखें सुनाई नहीं देती और लहूलुहान बॉबी जमीन पर गिर पड़ता है. खून से लथपथ बॉबी को अस्पताल में डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं. इस बात की चर्चा है कि कत्ल श्री गणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा को रोककर किया गया. हालांकि एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि शोभायात्रा से लौटते वक्त यह वारदात हुई है.

बॉबी के कत्ल की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. नाराज परिजन और ग्रामीण थाने पर पहुंचे और हत्‍या के विरोध में धरने पर बैठ गए. हालांकि अधिकारियों के जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही के आश्वासन के बाद शांत हुए. परिजनों ने दो नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकद्दमा दर्ज कराया है.

दो गिरफ्तार, अन्‍य आरोपियों की तलाश

एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि हत्‍या के दो आरोपियों अभिषेक और शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्‍य की तलाश में दबिश दी जा रही है.

बॉबी की हत्या के पीछे ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जिम में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद में ये हत्या की गई है. हालांकि पुलिस कई पहलुओं पर काम कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सरेराह बॉबी के कत्ल की वारदात ने सनसनी जरूर फैला दी है.