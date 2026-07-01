वाराणसी: दालमंडी में करीमुल्लाह बेग मस्जिद के साथ 5 मस्जिदों को ढहाया जा रहा, मकानों पर भी चल रहे हथौड़े

- मस्जिदों के साथ-साथ आसपास बने बाकी मकानों पर भी कार्रवाई शुरू.
- मस्जिदों के मुतवल्ली खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ रहे.
- सड़क चौड़ीकरण परियोजना के मद्देनजर की जा रही ये कार्रवाई.
Dalmandi Demolition Drive: वाराणसी के दालमंडी में बुधवार सुबह में एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. पीडब्ल्यूडी (PWD), नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकारण (VDA) की देखरेख में मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद यानी अली बेग मस्जिद के साथ अन्य चार मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है. किसी भी संभावित अशांति से निपटने के लिए दालमंडी के दोनों सिरों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं.
दालमंडी में मस्जिद के मुतवल्ली खुद मस्जिद के हिस्से को ढहा रहे हैं. मस्जिदों के साथ बाकी बने मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है.
#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Heavy police deployment at Dal Mandi, where preparations are underway to demolish the Mirza Karimullah Beg Mosque today. Police personnel have been deployed at both ends of Dal Mandi to handle any potential unrest. pic.twitter.com/1iAxkVzckQ— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 1, 2026
सड़क चौड़ीकरण के लिए चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
वाराणसी के दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जारी है. दालमंडी में कुल छह मस्जिदों के साथ मकानों को ढहाया जाना है. इलाके में लगभग 150 मकानों को पहले ही गिराया जा चुका है.
इलाके में ध्वस्तीकरण का काम अंतिम चरण में है. दालमंडी रोड पर प्रस्तावित सड़क का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगा है. वर्षों से भीड़भाड़ और जाम की समस्या से जूझ रहे इस क्षेत्र को नई सड़क से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
बहुत घना है दालमंडी का इलाका
दालमंडी वाला इलाका बहुत ही घनी आबादी वाला है. यहां से गुजरने वाली सड़क बहुत ही संकीर्ण है. इस वजह से यातायात व्यवस्था बहुत खराब रहती है. सड़क चौड़ीकरण के बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता खुल सकेगा.
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