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वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्‍ज‍िदों की नपाई से अफरातफरी, पुल‍िस-PAC और RAF तैनात

मस्जिद के अंदर और बाहर नापाई से एक बार फिर दालमंडी में अफरातफरी का माहौल हो गया है. इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं.

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वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्‍ज‍िदों की नपाई से अफरातफरी, पुल‍िस-PAC और RAF तैनात

वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब तक कुल 181 भवनों में से 140 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, जबकि जद में आने वाली 6 मस्जिदों पर भी जल्द एक्शन हो सकता है. शुक्रवार को पांच मस्जिदों की गली से नाप ली गई कि मस्जिद का कितना हिस्सा चौड़ीकरण में जाएगा? 

मस्जिद के अंदर और बाहर नापाई से एक बार फिर दालमंडी में अफरातफरी का माहौल हो गया है. इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं.

अधिकारियों की मानें तो इस जून महीने के अंत तक ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले तीन महीनों में निर्माण काम भी पूरा हो जाएगा. 

लेखक के बारे में
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विनय सक्सेना
चीफ सब एडिटर
व‍िनय सक्‍सेना ने नवभारत टाइम्‍स अखबार के साथ कर‍ियर की शुरुआत की थी। डि‍जि‍टल मीड‍िया में 10 साल से अधि‍क का अनुभव है.  NDTV ड‍िजि‍टल में बतौर 'Chief... और पढ़ें
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