वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब तक कुल 181 भवनों में से 140 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, जबकि जद में आने वाली 6 मस्जिदों पर भी जल्द एक्शन हो सकता है. शुक्रवार को पांच मस्जिदों की गली से नाप ली गई कि मस्जिद का कितना हिस्सा चौड़ीकरण में जाएगा?

मस्जिद के अंदर और बाहर नापाई से एक बार फिर दालमंडी में अफरातफरी का माहौल हो गया है. इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं.

अधिकारियों की मानें तो इस जून महीने के अंत तक ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले तीन महीनों में निर्माण काम भी पूरा हो जाएगा.