विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली धमाका एक दुर्घटना... पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें

सरकारी एजेंसियों की तारीफ करते हुए संजीव बालियान ने कहा कि आतंकवादी क्या करने वाले हैं, हमारी एजेंसियों ने इसका पता पहले ही लगा लिया था. ये शायद एक दुर्घटना हुई लेकिन इसके अलावा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सराहनीय काम किया है. 

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली धमाका एक दुर्घटना... पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
दिल्ली धमाके को लेकर संजीव बालियान का बड़ा बयान

दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बड़ा बयान दिया है. संजीव बालियान ने यूपी के मुजफ्फरनगर में कहा कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है वो एक दुर्घटना है. संजीव बालियान ने आगे कहा कि उनके अनुसार आतंकवादी शायद इस विस्फोटक को कहीं ले जा रहे थे. इसी दौरान उसमें धमाका हो गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले भी करीब तीन हजार किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की थी. 

सरकारी एजेंसियों की तारीफ करते हुए संजीव बालियान ने कहा कि आतंकवादी क्या करने वाले हैं, हमारी एजेंसियों ने इसका पता पहले ही लगा लिया था. ये शायद एक दुर्घटना हुई लेकिन इसके अलावा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सराहनीय काम किया है. 

आपको बता दे कि मंत्री संजीव बालियान से जब मीडिया द्वारा मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जैसे उत्तराखंड में हुआ है शिक्षा तो एक ही होनी चाहिए पूरे देश में एक तरह की शिक्षा हो और धार्मिक शिक्षा का अलग मामला है लेकिन जो शिक्षा है वह पूरे देश में एक ही होनी चाहिए. ऐसा इसलिए भी क्यों कि दिल्ली धमाके में शामिल लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं. ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग भी अब आतंकवाद में लिप्त हो रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Bomb Blast, Sanjeev Balyan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com