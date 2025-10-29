श्मशान घाट पर पूजा कर रही महिला को भीड़ ने पीटा, निर्वस्त्र महिला का वीडियो वायरल

यूपी के महराजगंज जिले से मानवता को शर्मसार और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां श्मशान घाट पर झाड़-फूंक के लिए निर्वस्त्र होकर पूजा पाठ कर रही एक महिला की लोगों ने पहले बेरहमी से पिटाई की. इतना ही नहीं लोगों ने पूरे घटना का मोबाइल से वीडियो भी बना ली. हद तो तब हो गई जब निर्वस्त्र महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस जुट गई है.

दरअसल, यह पूरा मामला महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव स्थित श्मशान घाट की है. जहां पर एक महिला अंधेरे में निर्वस्त्र होकर घाट पर झाड़ फूंक के लिए पूजा-पाठ कर रही थी. जिसकी भनक लगते ही श्मशान घाट से कुछ दूरी पर स्थित गांव के दर्जन भर लोग गोलबंद होकर मौके पर पहुंच गए. फिर वह लोग निर्वस्त्र होकर पूजा पाठ कर रही महिला पर “भूत-प्रेत जगाने” का आरोप लगाते हुए बेरहमी से मारने पीटने लगे. हद तो तब हो गई महिला लोगों से बार बार दया की गुहार लगाती रही. लेकिन लोग महिला अंग ढकना तो दूर उसकी बेरहमी से पिटाई कर वीडियो बनाते रहे.

बताया जा रहा है कि महिला की श्मशान घाट पर निर्वस्त्र पिटाई के बाद लोग उसे आबादी की ओर ले आये. उसके बाद महिला के परिजनों को सुपुर्द कर दिया. इसी बीच किसी ने निर्वस्त्र महिला की पिटाई का वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वहीं, वीडियो वायरल होने की भनक लगने के बाद महिला और उसका परिवार दहशत में आ गए. फिर महिला परिवार के साथ तत्काल गांव छोड़ कही पलायन कर ली.

महराजगंज के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी तांत्रिक के कहने पर महिला निर्वस्त्र होकर घाट पर पूजा पाठ कर रही थी. इस बीच कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट की और वीडियो वायरल कर दिया. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर छह लोगों की गिरफ्तारी कर की गई है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. (इनपुट धर्मेंद्र गुप्ता)