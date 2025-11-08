विज्ञापन
यूपी के मऊ में मस्जिदों लाउडस्पीकर, प्रशासन ने लिया एक्शन

अभियान के पहले दिन जिलेभर के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और साउंड सिस्टम की जांच की गई.

Read Time: 1 min
  • मऊ जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत विशेष जांच अभियान चलाया
  • तीन दिन तक चले अभियान के पहले दिन कुल 234 लाउडस्पीकरों की जांच की गई जिनमें 55 मानक के विरुद्ध पाए गए
  • जांच में 53 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज को निर्धारित सीमा के अनुसार नियंत्रित किया गया
मऊ:

उत्तर प्रदेश के मऊ में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत मऊ जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया. तीन दिन तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन जिलेभर के सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और बाकी तमाम साउंड सिस्टम की जांच की गई. जांच के दौरान कुल 234 लाउडस्पीकरों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 55 लाउडस्पीकर मानक के विपरीत पाए गए.

53 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज को नियंत्रित कर निर्धारित सीमा के हिसाब से ठीक किया गया. इस अभियान के दौरान 20 अवैध तरीके से लगाए गए साउंड सिस्टम को तुरंत प्रभाव से उतरवा कर थाने में जमा कराया गया. इसके साथ ही प्रशासन ने ये भी साफ किया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Illegal Loudspeakers In Mau, Sound System, Sound Pollution
