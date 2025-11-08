यूपी के मऊ में मस्जिदों लाउडस्पीकर, प्रशासन ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के मऊ में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत मऊ जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया. तीन दिन तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन जिलेभर के सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों और बाकी तमाम साउंड सिस्टम की जांच की गई. जांच के दौरान कुल 234 लाउडस्पीकरों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 55 लाउडस्पीकर मानक के विपरीत पाए गए.

53 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज को नियंत्रित कर निर्धारित सीमा के हिसाब से ठीक किया गया. इस अभियान के दौरान 20 अवैध तरीके से लगाए गए साउंड सिस्टम को तुरंत प्रभाव से उतरवा कर थाने में जमा कराया गया. इसके साथ ही प्रशासन ने ये भी साफ किया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.