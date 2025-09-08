बिना मान्यता कोर्स चलाने वाली यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर चलेगा योगी का हंटर

उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का विवाद अब बड़ा रूप लेता नज़र आ रहा है. रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बिना मान्यता लॉ कोर्स चलाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की जांच करने के आदेश जारी किया है. यूं कहें कि अब प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच की जाएगी.

विशेष टीम बनेंगी, कमिश्नर करेंगे अध्यक्षता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ़ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी ज़िलों में इस जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी. इसकी अध्यक्षता कमिश्नर करेंगे. मंडलायुक्त की निगरानी में गठित होने वाले टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग का अधिकारी और शिक्षा विभाग का अधिकारी शामिल होगा. प्रदेश स्तर पर होने वाली जांच में सभी कोर्सों की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच की जाएगी. इस जांच के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों को शपथ पत्र देकर कोर्स और मान्यता की लेकर जानकारी मुहैया करानी होगी. इससे फ़ायदा ये होगा कि केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चलाये जा सकेंगे.

बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख़्त कार्रवाई

योगी सरकार के आदेश पर होने वाली इस जांच की रिपोर्ट अगले 15 दिनों में शासन को देनी होगी. इस रिपोर्ट के आधार पर बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अगर कोई बिना मान्यता के कोर्स चला रहा होगा, तो उस संस्थान पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हीं से छात्रों को पूरी फीस ब्याज सहित लौटाने का आदेश जारी हो सकता है.

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर ये आरोप

बाराबंकी के श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि सो बिना मान्यता के लॉ कोर्स चला रहा था. इसको लेकर पिछले हफ़्ते एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाईं थीं. इसी लाठीचार्ज के बाद ये विवाद बड़ा हो गया. अब सीएम योगी ने कड़ा रुख अख़्तियार करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों की जांच के लिए कह दिया है.