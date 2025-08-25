बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, 43 घायल

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अरनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-34 पर घटाल गांव के पास रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जाहरबीर (गोगाजी) के दर्शन के लिए कासगंज से गोगामेड़ी, राजस्थान जा रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 43 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. मरने वालों में एक बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं.

घायलों की हालत नाज़ुक

घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. 10 गंभीर घायलों को अलीगढ़ के हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि 10 लोगों को जिला अस्पताल बुलंदशहर और 23 घायलों को कैलाश अस्पताल, खुर्जा में भर्ती कराया गया. इनमें से 3 लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.

प्रशासनिक अमला मौके पर

हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम और एसएसपी समेत पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

हादसे का कारण और जांच

प्राथमिक जांच के मुताबिक, कंटेनर की रफ्तार काफी तेज़ थी और ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु सड़क किनारे रुके हुए थे, तभी कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी. फिलहाल पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, काले बादलों से दिन में छाया अंधेरा, यूपी-बिहार से जम्मू तक बारिश का अलर्ट