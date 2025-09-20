विज्ञापन
CM योगी को जान से मार दूंगा...पुलिस के सामने ढाई घंटे लहराया हथियार, फिर हो गया कांड

पुलिस जब आरोपी के घर के नीचे पहुंची तो आरोपी ने हाथ में पिस्तौल लेकर खुदको मारने की धमकी देने लाग.पुलिस ने बड़ी मुश्किल के बाद उसे गिरफ्तार किया.

लखनऊ:

यूपी के मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने करने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आपको बता दें कि इस आरोपी ने वीडियो में हथियार लहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था.

आनन-फानन में पुलिस द्वारा गहन छानबीन के बाद इसकी पहचान कर पुलिस की टीम जब मथुरा के थाना मांट इलाके के नगला हरदयाल गांव पहुंची तो युवक छत पर चढ़ गया और ढाई घंटे तक हथियार लहराते हुए ड्रामेबाजी करता रहा. पुलिस के काफी समझाने के बाद भी ना मानने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. युवक का कहना है वह बहुत परेशान है अपने ताऊ और चाचा से जिसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है.

आरोपी ने किया फुल ड्रामा

पुलिस जब आरोपी के घर के नीचे पहुंची तो आरोपी ने हाथ में पिस्तौल लेकर खुदको मारने की धमकी देने लाग.पुलिस ने बड़ी मुश्किल के बाद उसे गिरफ्तार किया. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि एक युवक द्वारा मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद उसकी पहचान कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.  पकड़ा गया व्यक्ति सुनीत उर्फ गठुआ नगला हरदयाल का रहने वाला है और नशे का आदी है. उसका अपने चाचा के साथ जमीन विवाद को लेकर इसने जान से मारने की धमकी दी उनका कहना है कि इसे मैं पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है,और गहनता से पूछताछ की जा रही है.

