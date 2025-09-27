विज्ञापन
बहराइच में भेड़िए के हमलों से दहशत, सीएम योगी ने लोगों से की मुलाकात, दिए ये आदेश

सीएम योगी ने बहराइच के मंझारा तौकली में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आने से पहले हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होंने दो वन्यजीव खेतों में देखें हैं. हो सकता है वो कोई सियार हो या ये भी संभव है कि वो वही आदमखोर भेड़िया हो, जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
  • उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िया आतंक के कारण इस साल अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया पकड़ने या उसे मारने के लिए वन विभाग को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया
  • सीएम ने घायलों को अतिरिक्त पचास हजार रुपये की सहायता देने और घरों में दरवाजे लगवाने का आदेश दिया
बहराइच:

उत्तर प्रदेश के बहराइच समेत कुछ जिलों में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है. इस बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाके में पहुंचे और यहां पीड़ितों के साथ बात की. सीएम योगी ने इस दौरान साफ लफ्जों में कहा कि वन विभाग जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करे. अगर भेड़िया पकड़ा जाये तो ठीक है वरना भेड़िया जहां भी दिखाई दें, उसे गोली मार दें.

सीएम ने दिया ये आदेश

घरों के दरवाजे लगाने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घायलों को अतिरिक्त 50-50 हज़ार रुपयों की सहायता दी जाएगी. साथ ही उन्होंने जिन ग्रामीणों के घरों में दरवाज़े नहीं हैं, वहां प्रशासन को तत्काल दरवाज़े लगवाने का भी निर्देश दिया है. सीएम ने गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने और चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश प्रशासन को दिए हैं. भेड़िया प्रभावित इलाके में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी सीएम ने आदेश दिया है.

पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश

बहराइच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भेड़िया प्रभावित इलाकों के जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें प्रशासन जल्द से जल्द पक्के मकान बनाने के लिए राशि मुहैया कराए, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वहां तत्काल शौचालय बनवाये जाएंगे. इसके अलावा भेड़िए को पकड़ने के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय होने के लिए भी सीएम ने निर्देशित किया है. सीएम योगी ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश जारी किया है.

बहराइच में भेड़ियों का आतंक

यूपी के बहराइच के इस साल अबतक कुल 5 लोगों की मौत भेड़िए के हमले में हुई है. वहीं पिछले साल 10 लोग भेड़िए का शिकार बने थे. इस साल अब तक 16 लोगों को भेड़िया घायल कर चुका है. पिछले साल वन विभाग ने कुल पांच भेड़ियों को पकड़ा था वहीं इस साल अब तक एक भेड़िया महसी क्षेत्र में वन विभाग की पकड़ में आया है. पिछले साल 60 से ज़्यादा लोग भेड़िए की वजह से घायल हुए थे.

Bahraich Wolf Attack, Wolf Attack In Bahraich, CM Yogi Aadityanath, CM Yogi Aadityanath On Wolf Attack
