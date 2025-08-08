चूहा गैंग नोएडा से गिरफ्तार, टैक्सी से सभी सेक्टरों में करते थे रेकी, फिर देते थे वारदात को अंजाम

- नोएडा पुलिस ने चूहा गैंग के दो शातिर बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.
- गैंग बंद पड़े घरों में रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था.
- बदमाश टैक्सी कार में बैठकर नोएडा के सेक्टरों में घूमते थे.
चूहा गैंग गिरफ्तार किया गया है. जी हां, चूहा गैंग. नाम अजीब है पर काम के हिसाब से सटीक. इस गैंग का काम चोरी करना है. घरों में चोरियां करते हैं. पर चूहे की तरह. जैसे चूहा घर के अंदर छोटी सी छोटी सुराख के जरिए घुस जाता है, वैसे ही ये भी घरों में घुस जाते थे. मगर, ये ऐसा करने से पहले रेकी किया करते थे. रेकी करने के पीछे इनका मकसद इस बात की जानकारी करना होता था कि घर के अंदर कौन-कौन रहता है, कब आता-जाता है और कितनी रकम आम तौर पर घर में मौजूद रहती है.
बंद घरों को बनाते थे निशाना
नोएडा पुलिस ने चूहा गैंग के दो शातिर बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि शातिर बदमाश बंद पड़े घरों में रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. बंद पड़े घरों को ये इसलिए चुनते थे कि पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं हो और ये अपना काम इत्मीनान से कर सकें. बंद पड़े घरों को ढूंढने के लिए ये गली-मोहल्लों में चक्कर लगाया करते थे. किसी मकान में ज्यादा देर तक हलचल नहीं होता देख फिर उस पर और नजर रखते थे. एक बार जब ये आश्वस्त हो जाते थे कि उस घर में कोई मौजूद नहीं है और घर में कीमती सामान मिल सकता है तो फिर चोरी की योजना बनाते थे.
कैसे पकड़ा गया चूहा गैंग
पुलिस ने बताया कि ये बदमाश कॉम्बिंग के दौरान पकड़े गए. बदमाश चूहे की तरह दुकानों और मकानों में घुस जाते हैं. ये रेकी करने के लिए टैक्सी कार में बैठकर नोएडा के सभी सेक्टरों में घूमते थे. पकड़ा गया आरोपी चूहा बदमाश जेल भी जा चुका है. इनके कब्जे से घरों से चोरी किया गया सोने-चांदी और डायमंड का कीमती आभूषण बरामद किया गया है. शातिर बदमाशों के कब्जे से दो कैमरे और लगभग 23 हजार रुपए व अपराध में इस्तेमाल होने वाली टैक्सी कार भी बरामद की गई है. इन बदमाशों को पकड़ने में नोएडा की सेक्टर 24 थाना पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नोएडा में इन्होंने अब तक कहां-कहां चोरी की है.
