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यूपी में बनेगा 117 KM लंबा ग्रीनफील्‍ड हाईवे, कानपुर से कबरई का सफर 1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. सीएम योगी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत बनने वाली यह परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध रूप से जोड़ेगी.

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यूपी में बनेगा 117 KM लंबा ग्रीनफील्‍ड हाईवे, कानपुर से कबरई का सफर 1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा

केंद्रीय कैबिनेट ने कानपुर से कबरई (महोबा) तक 117.7 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. ₹7,145 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला यह 4/6 लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड राजमार्ग भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक नया विस्तार देगा. 

इस बड़ी सौगात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. सीएम योगी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत बनने वाली यह परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध रूप से जोड़ेगी. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ-साथ राज्य में निवेश, उद्योगों और रोजगार के नए अवसरों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जो 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को गति देगा. 

सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार


केंद्रीय कैबिनेट ने ₹7,145 करोड़ की लागत वाले 117.7 किमी लंबे कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी. सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार; कहा- इससे निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा. 

नीत‍िन गडकरी ने क‍िया पोस्‍ट

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्‍होंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के कानपुर-कब्रई सेक्शन के लिए 4/6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इसमें 117.70 km का ग्रीनफ़ील्ड डेवलपमेंट और 123.86 km का ब्राउनफ़ील्ड ऑपरेशन और मेंटेनेंस शामिल है. यह प्रोजेक्ट 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर' (BOT) मोड के तहत कुल ₹7,145.14 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा. 

इस प्रोजेक्ट में 16 बड़े पुल, एक रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) और दोनों तरफ 12.002 km की सर्विस रोड शामिल हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और ज़्यादा बेहतर होगी. पूरा होने पर, यह कॉरिडोर कानपुर और कब्रई के बीच यात्रा के समय को 3.5 घंटे से घटाकर सिर्फ़ 1.5 घंटे कर देगा. साथ ही, औसत यात्रा की गति 30–50 kmph से बढ़कर 80–100 kmph हो जाएगी. इससे 16 पीएम गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स, 9 सोशल नोड्स और 10 लॉजिस्टिक्स नोड्स (जिनमें 7 रेलवे स्टेशन और 3 एयरपोर्ट शामिल हैं) तक कनेक्टिविटी मज़बूत होगी, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक तरक्की को बढ़ावा मिलेगा. 
 

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