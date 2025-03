शराब की एक बोतल पर एक फ्री, नोएडा के किस ठेके पर चल रही यह स्कीम; पूरी पेटी ले जा रहे लोग

One Free on One Bottle of Liquor: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक दुकान पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है. भीड़ जुटी है शराब की एक दुकान पर. दावा किया जा रहा है कि यहां एक बोतल शराब खरीदने पर एक बोतल फ्री में दी जाती है. इस बात की जानकारी फैलते ही यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. एक-दो बोतल खरीदने वाले लोग भी पूरी पेटी लेकर जाते दिखे. आखिर क्या है फ्री शराब का यह मामला जानिए इस रिपोर्ट में.

नोएडा की शराब दुकान पर जुटी लोगों की भारी भीड़

दरअसल यह वायरल वीडियो नोएडा की एक शराब दुकान की है. जहां पर शराब प्रेमियों की भीड़ टूट पड़ी. देखते ही देखते कई दुकानों से शराब का स्टॉक खत्म हो गया. एक बोतल पर एक बोतल फ्री का ऑफर लेने के लिए दुकानों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है.

एक बोतल शराब लीजिए, उसके साथ एक फ्री..



उत्तर प्रदेश के शराब ठेके वालों को 31 मार्च की रात 12 बजे तक सारा स्टॉक खत्म करना है. वरना बची हुई दारू सरकारी खाते में जमा हो जाएगी और उसकी बिक्री नहीं हो पाएगी. इसलिए ठेके वाले ग्राहकों को खूब ऑफर दे रहे हैं.

दरअसल शराब विक्रेताओ को 31 मार्च तक पुराना स्टॉक खत्म करना है, इसलिए शराब की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. बताया गया कि 31 मार्च से पहले शराब दुकानदार को अपना स्टॉक खाली करना है. इसलिए उसने यह स्कीम चला दी.

नोएडा सेक्टर 18 में स्थित शराब दुकान की स्कीम

ये स्कीम चल रही है नोएडा सेक्टर 18 में स्थित शराब दुकान पर. जहां शराब खरीदने में मिल रही छूट की सूचना मिलते ही लोग की भीड़ उमड़ पड़ी. कुछ लोग लाइन में लगे दिखे तो कुछ अपनी बारी न आने पर आपस में बहस करते नजर आए. तभी एक शख्स की मानो लॉटरी लग गई. वो एक पेटी दारू ले जाता दिखाई दे रहा है.

शराब की एक बोतल पर एक फ्री की स्कीम का कारण क्या

इस भीड और मारामारी का कारण यह है कि पिछले दिनों ई-लाटरी से दुकानों का आवंटन किया गया है. जिसके चलते काफी पुराने शराब की दुकानें के संचालकों की ई-लाटरी में दुकानों नहीं मिल सकी. पुराने दुकानों पर 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करना जरूरी है. जिसके चलते कई दुकानों ने शराब की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी है.