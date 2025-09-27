UP News: टूटी साइकिल वाले जैद का वीडियो पहुंचा अखिलेश यादव तक, क्या उन्होंने भी भेजी नई साइकिल?

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के दुघरा प्राइमरी स्कूल (Dughra Primary School) से एक मानवीय कहानी सामने आई है. यहां के स्टूडेंट मोहम्मद जैद (Mohammad Zaid) का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने कई लोगों को मदद के लिए आगे आने को प्रेरित किया है. जैद रोजाना टूटी हुई साइकिल से स्कूल जाता था, जिसका हैंडल टूटा था, ब्रेक नहीं थे और सीट कवर भी नहीं था. जैद की पढ़ाई के प्रति यह लगन और संघर्ष अब रंग लाया है.

टूटी साइकिल से स्कूल का सफर

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोहम्मद जैद कैसे अपनी जर्जर साइकिल से हर दिन स्कूल पहुंचता था. साइकिल की दुर्दशा के बावजूद, जैद का स्कूल जाने का जज्बा अटूट था. इस वीडियो को स्कूल के ही एक टीचर ने बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. उनका मकसद केवल जैद की नहीं, बल्कि स्कूल के अन्य जरूरतमंद बच्चों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना था.

अधिकतर बच्चे काफी गरीब परिवारों से

इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे काफी गरीब परिवारों से आते हैं. टीचर ने वीडियो के माध्यम से लोगों से निवेदन किया था कि अगर वे सहयोग करना चाहते हैं, तो स्कूल के अन्य गरीब बच्चों की भी मदद करें. जैसे ही छात्र जैद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यह चर्चा का विषय बन गया. जैद के संघर्ष ने कई लोगों के दिल को छू लिया और मदद के लिए हाथ आगे बढ़े.

मदद के लिए कई लोग सीधे स्कूल पहुंचे

वीडियो वायरल होने के बाद, कई लोग और संस्थाएं सीधे स्कूल पहुंचे. उन्होंने न केवल जैद को बल्कि स्कूल के अन्य जरूरतमंद छात्रों को भी सहयोग किया. जानकारी के अनुसार, शुरुआती सहयोग के तौर पर 3 गरीब बच्चों को नई साइकिलें दी गई हैं. यह सहयोग जैद की कहानी के कारण ही संभव हो पाया.

अखिलेश यादव ने दिलाई साइकिल?

जैद की यह कहानी केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गई. सोशल मीडिया पर एक और फोटो वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक छात्रा को साइकिल दिलाई है. हालांकि, इस छात्रा का सीधा संबंध जैद के स्कूल से है या नहीं, इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन यह दर्शाता है कि जैद की कहानी ने बड़े राजनेताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है.

