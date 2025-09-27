विज्ञापन
विशेष लिंक

Chandrashekhar Azad Controversy: डॉ. रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया अकाउंट बैन करने की मांग, सांसद प्रतिनिधि ने थाने में दर्ज कराई FIR

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की छवि धूमिल करने के आरोप में धामपुर थाने में FIR दर्ज हुई है. सांसद प्रतिनिधि ने इंदौर की डॉ. रोहिणी घावरी बाल्मीकि के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

Read Time: 3 mins
Share
Chandrashekhar Azad Controversy: डॉ. रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया अकाउंट बैन करने की मांग, सांसद प्रतिनिधि ने थाने में दर्ज कराई FIR
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की छवि धूमिल करने का आरोप: सांसद प्रतिनिधि ने डॉ. रोहिणी घावरी पर धामपुर थाने में केस दर्ज कराया

UP News: उत्तर प्रदेश के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद और आजाद समाज पार्टी (ASP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो से जुड़ा है, जिसे सांसद की छवि धूमिल करने की साजिश बताया गया है. इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि ने मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली डॉ. रोहिणी घावरी (Rohini Ghavari) के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ बिजनौर (Bijnor) के धामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

सांसद प्रतिनिधि ने लगाए गंभीर आरोप

विवेक कुमार सेन ने अपने बयान में इंदौर की डॉ. रोहिणी घावरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि डॉ. रोहिणी घावरी कई राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखती हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल सांसद चंद्रशेखर की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक वीडियो को घुमा फिराकर पेश किया है, जो कि निजता का हनन है. सेन ने इस पूरे मामले को सांसद की बुराई के जरिए अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों का काम बताया और कहीं न कहीं इस साजिश के तार भाजपा से जुड़ने की बात कही.

क्या है वायरल वीडियो का मामला?

यह पूरा विवाद दो दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है. वीडियो में सांसद चंद्रशेखर आजाद हाथ में गिलास लिए कुछ पीते हुए नजर आ रहे थे. इस वीडियो को म्यूट करके अज्ञात व्यक्ति द्वारा वायरल कर दिया गया, जिसके बाद यह बिजनौर से लेकर इंदौर तक चर्चा का विषय बन गया. आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस वीडियो को आपत्तिजनक माना और दावा किया कि इसे सांसद की निजी और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वायरल किया गया है. तहरीर में स्पष्ट रूप से डॉ. रोहिणी घावरी की सोशल मीडिया आईडी से इस वीडियो को आपत्तिजनक तरीके से प्रसारित करने का जिक्र किया गया है.

पुलिस जांच में जुटी, इंदौर तक कनेक्शन

धामपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब उन सभी तथ्यों की जांच कर रही है जिससे यह पता चल सके कि यह काम किसने किया है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है. पुलिस इस अज्ञात व्यक्ति और डॉ. रोहिणी घावरी के कनेक्शन की तलाश में बिजनौर से लेकर इंदौर तक जांच कर रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन करने की मांग

शिकायत में सांसद प्रतिनिधि विवेक कुमार सेन ने इंदौर की रहने वाली डॉ. रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की भी मांग की है. उनका मानना है कि इस अकाउंट का इस्तेमाल लगातार भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो सार्वजनिक जीवन में अशांति पैदा कर सकता है.

ये भी पढ़ें:- लखनऊ में सियासी पारा हाई, 'लव योगी, लव बुलडोजर' वाले पोस्टर से गरमाई राजनीति

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nagina MP Chandrashekhar Azad Controversy, Dr. Rohini Ghawari, Glass Video Row, Dhampur Thana FIR, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com