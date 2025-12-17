घोड़ा गिफ्ट करने वालों की लाइन लगी है... गोंडा में बोले बृजभूषण शरण सिंह

उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है उन्हें तोहफे में मिला डेढ़ करोड़ का घोड़ा. जन्मदिन से पहले उन्हें करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत का घोड़ा गिफ्ट में मिला है. दिलचस्प बात यह है कि बृजभूषण का कहना है कि घोड़ा देने वालों की लंबी कतार अभी बाकी है, जिसमें बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह और हरियाणा के रवि सिंह चौहान भी शामिल हैं. इस महंगे तोहफे के साथ-साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए.

किसने दिया गिफ्ट में डेढ़ करोड़ का घोड़ा

बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पैतृक आवास विष्णोहरपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए का घोड़ा गिफ्ट में मिला है. 2 दिन पहले हमको पंजाब रहने वाले तेज वीर बराड़, जो पंजाब के बड़े फार्मर हैं. हमारे बेटे जो सांसद हैं, करन भूषण सिंह के लोग मित्र हैं, उन्होंने हमारे जन्मदिन पर यह घोड़ा गिफ्ट में दिया है. अभी तो कई घोड़े गिफ्ट देने वाले लोग के वेटिंग में है.

बृजभूषण शरण का राहुल गांधी पर हमला

कैसरबाग लोकसभा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर भी हमला किया है. उन्होंने कहा है कि मीडिया ही राहुल गांधी से सवाल पूछकर उन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं. जबकि देश की जनता उनको सुनना नहीं चाहती है. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस को खत्म करेंगे.

बिहार के चुनाव से कांग्रेस को मिला सबक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल सीरियस नहीं है. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक नारे लगे हैं. अभी बिहार में इन लोगों को इतना बड़ा सबक मिला है, उसे सीखने की जरूरत राहुल गांधी नहीं महसूस करते हैं. ये किसका दुर्भाग्य कहा जाए? दरअसल यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है.

