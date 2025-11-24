हल्दी, मेहंदी, जयमाला के बाद बिन दुल्हन लौटी बारात, जानिए आखिर यूपी-बिहार में क्या हुआ ऐसा

इन दिनों शादी का जोरदार लग्न चल रहा है. हर रोज हजारों शादियां हो रही है. हल्दी, मेहंदी, जयमाला, भोज, पार्टी का दौर चल रहा है. लेकिन खुशियों के इन दौर के बीच सोमवार को यूपी और बिहार से दो ऐसे मामले सामने आए, जिसमें हल्दी, मेहंदी, जयमाला के बाद दो अलग-अलग दूल्हों की बारात बिन दुल्हन वापस लौट गई. दोनों मामलों में शादी को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई थी. घरों की सजावट हो चुकी थी. दरवाजे पर बारात आ चुकी थी. लोग पार्टी के मजे कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों जगहों पर शादी की खुशियां शांत हो गई.

पहला मामला यूपी के वाराणसी जनपद के भोजबीर क्षेत्र में हुई. जहां रविवार रात शादी के मंडप में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार यहां दुल्हन ⁠लड़के वालों की तरफ से हो रही दहेज की मांग को लेकर भड़क गई.

दहेज की किचकिच से परेशान दुल्हन ने शादी से किया इनकार

बताया गया कि ⁠दहेज के लिए पिता के अपमान के बाद बेटी ने शादी नहीं करने का फैसला लिया. यहां बेटी के पिता ने ⁠कर्ज लेकर शादी की तैयारी की थी. शादी का समारोह बड़ी धूमधाम से हो भी रही थी. लेकिन मंडप पर ⁠दहेज का 25 हजार रुपए बकाया होने के कारण लड़के की मां भड़क उठी.

दूल्हा हिरासत में, पुलिस कर मामले की छानबीन

दूल्हे की मां ने दहेज के पैसों के लिए लड़के को स्टेज से उतार लिया. जिसके बाद बवाल बढ़ गया. ⁠इसके बाद लड़की ने शादी के इनकार कर दिया, फिर पुलिस बुलाई गई, ⁠पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया. ⁠मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

बिहार के पश्चिम चंपारण में भी बिन दुल्हन लौटी बारात

दूसरी घटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से सामने आई. जहां सहोदरा थाना क्षेत्र में BPSC शिक्षक दूल्हे की बारात बिन दुल्हन लिए वापस लौटी. यहां भी दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. दुल्हन में साफ-साफ कह दिया कि मैं इस दूल्हे से शादी नहीं करूंगी अगर मेरी शादी हुई तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी.

बाराती खाना खा रहे थे, तभी दुल्हन ने किया इनकार

एक तरफ बाराती खाना खा रहे थे. जयमाला के लिए दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठ चुके थे लेकिन दुल्हन के इनकार के बाद बीपीएससी शिक्षक (दूल्हा) बारात लेकर बिना दुल्हन के अपने घर लौट गया. यहां द्वारपूजा के दौरान जैसे ही दुल्हन और दूल्हा आमने-सामने आए, महिलाओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और दुल्हन चौंक गई.

दूल्हा एक आंख से दिव्यांग था

बताया गया कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग था और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पहले से संदेह जताया गया था. हालांकि दूल्हे ने चश्मा पहनकर इसे छुपाया हुआ था. लेकिन जैसे ही दुल्हन की नजर दूल्हे पर पड़ी दुल्हन ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी हालत में यह विवाह मैं नहीं करूंगी.

दुल्हन के शादी से इनकार के बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस और हाथापाई की नौबत आ गई. बाराती खाना खा रहे थे बहस देख सभी ने थाली रख दिया. बरातियों में हड़कंप मच गया और गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

घंटों चली पंचायत के बाद लौटी बारात

मामले की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची सूचना और मामले में हस्तक्षेप किया. घंटों चली पंचायत और बातचीत के बाद मामले का निपटारा हुआ. दुल्हन के भाई ने भी बहन का साथ दिया और चेतावनी दी कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो यहां पर कुछ भी हो सकता है.

(पश्चिम चंपारण से जीतेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट)