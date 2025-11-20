डेढ इश्किया: युवक ने एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को किया किडनैप, पुलिस ने आधे घंटे में किया बरामद

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहे एक छात्र के अपहरण के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई. पुलिस ने आधे घंटे के अंदर ही अगवा छात्र को सकुशल बरामद कर लिया. इस कारनामें को अगवा छात्र के एक दोस्त ने ही अंजाम दिया था. वह इस बात से परेशान था कि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता है. उसने अगवा छात्र को पहले समझाया था, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद आरोपी छात्र ने उसे अगवा करने की प्लानिंग कर दी.

यह घटना गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात घटी. महाराजगंज के पनियरा क्षेत्र का रहने वाला यह छात्र गोरखपुर के एक स्कूल में कक्षा 11 का छात्र है. वह पढ़ाई के साथ बैंक रोड स्थित कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी कर रहा है. सेंटर पर एक छात्रा से उसकी बात होने लगी और दोनों में प्यार हो गया. छात्रा का इसके पहले भी महराजगंज के रहने वाले एक अन्य छात्र से भी अफेयर था. लेकिन दोनों में बातचीत बंद हो गई थी.

क्या है पूरा मामला

गोरखपुर में रहकर NEET की तैयारी कर रहे दूसरे छात्र से छात्रा का बातचीत के बाद दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गईं. यह बात छात्रा के एक्स बॉयफ्रेंड को नागवार लगी. उसने पहले दूसरे बॉयफ्रेंड को समझाया जब वह उसकी बात नहीं माना उसने उसे किडनैप करने का प्लान बना लिया.वह अपने दोस्त के साथ रात आठ बजे कोचिंग सेंटर पहुंचा. उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के प्रेमी को बुलाया. थोड़ी देरी बात करने के बाद उसने उसे बहला-फुसला कर गाड़ी में बैठाया और उसे लेकर जाने लगा. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और आने-जाने वाले में मार्गों पर नाकेबंदी कर दी. पुलिस ने आधे घंटे के अंदर ही अगवा छात्र को सकुशल बरामद कर लिया.

पुलिस ने छात्र को अगवा करने में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया है.

पुलिस पूछताछ में अगवा छात्र ने बताया कि गाड़ी में बैठाने के बाद रास्ते में उसे थप्पड़ मारे गए. लेकिन जब पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी उसे छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे.आरोपी छात्र ने बताया कि एक्स गर्लफ्रेंड का दूसरे से बातचीत करना उसे पसंद नहीं था.उसने इसी का बदला लेने के लिए किडनैप का प्लान बनाया था.

क्या जानकारी दी पुलिस ने

गोरखपुर के एसपी (सिटी) अभिनव त्यागी ने बताया कि बुधवार को कोतवाली पुलिस को शाम आठ बजे सूचना मिली कि 15 से 16 साल के एक युवक को एक सफेद रंग की गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया गया है.इसकी सूचना प्राप्त होते ही शहर में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया. जगह-जगह नाकेबंदी कर दी गई. पुलिस ने गाड़ी को ट्रैक कर उसका पीछा किया. इसके बाद आरोपी आधे घंटे के अंदर ही गाड़ी छोड़कर भागने लगे. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने इसमें इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है.

