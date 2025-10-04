यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाका, दो छात्रों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिल से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक कोचिंग सेंटर में अचानक एक धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि इसकी जद में कई बच्चे और महिला-पुरुष आ गए. इस हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई. जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा फर्रुखाबाद जिले से सन क्लासेज नाम के कोचिंग सेंटर में हुआ. धमाके में घायल हुए छात्रों और अन्य लोगों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

फर्रुखाबाद में हुए हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. सीएम ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए. सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की.

द सन कोचिंग सेंटर में हुआ तेज धमाका

बताया गया कि फर्रुखाबाद के The sun library self study point में शनिवार दोपहर बाद यह तेज धमाका हुआ. धमाके से बाउंड्री की दीवार टूट कर दूर गिरी. जिससे बाइक पर सवार शख्स उछल कर दूर गिरा. कोचिंग में एक दर्जन बच्चों के होने की सम्भावना है. एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर. उसके पैर कट गए.

हादसे में घायल हुए दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही DM, SP सहित अन्य वरीय अधिकारी फारेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच में जुटी है.

एसपी ने बताया- बेसमेंट में बने सेफ्टिक टैंक में गैस बनने से ब्लास्ट

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुए धमाके के बारे में एसपी आरती सिंह ने बताया कि 3 बजकर 19 मिनट पर धमाके की सूचना पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. आनन-फानन में घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि पहली नजर में यह पाया गया कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक सेफ्टिक टैंक है. जिसमें मिथेन गैस बनने के बाद कारण ब्लास्ट हुआ. फिलहाल मामले में आगे की छानबीन की जा रही है.

फर्रुखाबाद से शिव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट