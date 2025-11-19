विज्ञापन
बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में बनेगी हमारी सरकार: सांसद रवि किशन

रॉबर्ट वाड्रा द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने और विरोध प्रदर्शन वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि जहां-जहां उनकी सरकार बनी, वहां सवाल नहीं उठाते. इस तरह के आरोपों और शब्दों का उपयोग करके वे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं.

  • बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें मिलने पर रवि किशन ने खुशी जताई
  • रवि किशन ने बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों पर भरोसा जताने की बात कही
  • उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 का रिकॉर्ड तोड़कर योगी आदित्यनाथ की सरकार 2027 में फिर से बनेगी
गोरखपुर:

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें मिलने पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी. उत्तर प्रदेश में भी हम साल 2017 वाला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा.

रवि किशन ने बिहार चुनाव के नतीजों पर आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास पर भरोसा जताया. उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है. लोगों ने नीतीश कुमार के 20 साल के काम पर विश्वास करके ऐतिहासिक वोटिंग की और इतने भारी मतों से जिताया.

उन्होंने यह भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी. हम लोग उत्तर प्रदेश में 2017 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे. यह एक भव्य खुशी का समारोह हो गया है. बिहार चुनाव के नतीजों से उत्तर प्रदेश बहुत खुश है. 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश भी अपना भविष्य देख रहा है कि पिछले रिकॉर्ड तोड़े और ऐतिहासिक तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाए.

वहीं रॉबर्ट वाड्रा द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने और विरोध प्रदर्शन वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि जहां-जहां उनकी सरकार बनी, वहां सवाल नहीं उठाते. इस तरह के आरोपों और शब्दों का उपयोग करके वे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं. रॉबर्ट वाड्रा पढ़े-लिखे व्यक्ति लगते हैं, उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. ये लोग इसी तरह की बयानबाजी करते रहेंगे. 5 से 6 जगहों पर उनकी सरकार है, बहुत जल्द ही हम इसे भी ले लेंगे.

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई के आरएसएस की जांच वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि जब चुनाव में चार-पांच सीटें ही मिलने लगें तो मानसिक संतुलन किसी भी व्यक्ति का बिगड़ सकता है. हार के बाद आदमी आधा पागल हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है. हार के बाद उठने में ही चार से पांच साल लग जाते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
