बारात आने से पहले लॉन में वॉरंट वारंट लेकर प्रेमिका के साथ पहुंची पुलिस, दूल्हा हुआ फरार

कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बारात आने की तैयारी चल रही थी, तभी अकबरपुर थाने की पुलिस एक NBW वारंट लेकर दूल्हे सिपाही को गिरफ्तार करने पहुंची. पुलिस के साथ एक युवती भी थी, जिसने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताया और उस पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र कोयलनगर स्थित निलशा लॉन का है. एलएलबी की छात्रा रही युवती ने बताया कि वह आरोपी सिपाही के साथ एक साल से रिलेशनशिप में थी. सिपाही लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. जब उसने शादी से इनकार किया, तो युवती ने 14 मई को कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

'सिपाही ने गिरफ्तारी पर लिया स्टे'

युवती के अनुसार केस दर्ज होने से पहले सिपाही थाने आया और चार दिन में शादी करने का वादा करके चला गया, लेकिन वापस नहीं आया. इसके बाद एफआईआर हुई. एफआईआर के बाद सिपाही हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आया और गिरफ्तार नहीं हुआ. युवती ने बताया कि मामला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन सम्मन भेजे जाने के बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ.

युवती ने कहा, "अब कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट NBW हुआ है. जब हमें पता चला कि वह यहां गेस्ट हाउस में दूसरी शादी कर रहा है, तो हम पुलिस के साथ यहां आए. पुलिस के पहुंचने की खबर लगते ही ये लोग मंडप छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं और वहीं से शादी कर रहे हैं."

सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट

मामले की जानकारी मिलते ही एसीपी चकेरी अभिषेक कुमार पांडेय ने इस घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिपाही सचिन यादव दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उस पर दुष्कर्म का आरोप है.

एसीपी पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या जांच में पता चला है कि आरोपी सिपाही की कानपुर में पोस्टिंग नहीं है और उसका संबंध थाना चकेरी से नहीं है. जिस महिला ने आरोप लगाया है, उसने कानपुर देहात के थाना अकबरपुर में एक अभियोग पंजीकृत करवाया था. मुकदमा अभी ट्रायल में है, और इसी ट्रायल के दौरान सचिन यादव पर NBW (गैर-जमानती वारंट) जारी हुआ है.

उन्होंने यह भी बताया कि NBW वारंट को तामील कराने के लिए अकबरपुर थाने की पुलिस निलशा लॉन में आई हुई है. हालांकि, पुलिस के पहुंचने की खबर लगते ही आरोपी सिपाही दूल्हा परिवार व लड़की पक्ष के लोगों के साथ लॉन से गायब हो गया. कानपुर देहात की पुलिस NBW तामील कराने के लिए अभी भी मौके पर बैठी हुई है.

