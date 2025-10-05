बुलडोजर के बाद 'बिजली बिल' का झटका... बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा के करीबियों पर कस रहा शिकंजा

यूपी में बरेली हिंसा मामले में प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. बरेली हिंसा के मास्‍टरमांइड तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के अवैध जमीन पर बने बारातघर तोड़ा गया था, रविवार को इसके बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर चलाया जाएगा. इसके साथ ही तौकीर रजा को शरण देने का आरोप झेल रहे फरहत के घर पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है. इधर, बरेली हिंसा मामले में फरार उपद्रवियों पर ईनाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

बरेली उपद्रव मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज कर 126 नामज़द लोगों को आरोपी बनाया है. इस मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. तौकीर रजा के खास सहयोगी नफीस खान के बारात घर रजा पैलेस को शनिवार को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया गया. बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी ने बताया कि घर का नक़्शा पास करवाया गया था, लेकिन बारात घर बना दिया गया. इसलिए कार्रवाई की गई है.

नफीस खान की चश्में की दुकान को भी सील कर दिया गया, जो चश्‍मा बनाते-बनाते अपने को डाक्टर बताने लगा था. साथ ही तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान और चार दुकानों को सील कर दिया गया. नदीम खान के बारे में पता चला है कि तौकीर रजा के रसूख़ के दम पर करोड़ों रुपये की जमीन पर चार दुकानें बनवाई, इन दुकानों को भी सील कर दिया गया.

तौकीर रजा के करीबियों को 'बिजली बिल' का झटका

बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज़ के बाद हुए बवाल के मामले अब बिजली विभाग भी आरोपियों पर कार्रवाई कर रहा है. हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों पर अब बिजली विभाग ने बकाये का नोटिस जारी किया है. तौक़ीर रज़ा के करीबियों को बिजली विभाग ने एक करोड़ 26 लाख रुपये की आरसी जारी की है. देर रात जारी की गई आरसी पर अब तहसील प्रशासन वसूली की कार्रवाई करेगा. ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बिजली विभाग ने 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया था.

अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी

बरेली प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हिंसा और उपद्रव में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इससे पहले, पुलिस मौलाना तौकीर रजा, डॉ. नफीस खां और नदीम खां को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. साथ ही, नफीस की मार्केट को भी बवाल के बाद सील कर दिया गया था. उधर, फाइक इंक्लेव में फरहत खां के मकान पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की. बीडीए द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को टीम ने मकान पर पहुंचकर गेट का ताला तोड़ प्रशासनिक ताला लगाकर मकान को सील कर दिया. इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

