शादी में मिल रहा था 21 लाख का चेक, लड़के ने अचानक कही ऐसी बात, सुनकर ससुराल भी रह गया दंग, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कस्बे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा. एक युवक ने अपनी सगाई के दौरान दहेज की सदियों पुरानी प्रथा को चुनौती देते हुए, ससुराल पक्ष द्वारा तिलक में दिए जा रहे ₹21 लाख रुपये का चेक सबके सामने लौटा दिया. दूल्हे के इस साहसिक और सराहनीय फैसले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'दहेज लेना गलत है' - सबके सामने चेक लेने से किया इनकार

बड़ौत कस्बे के रक्षित राणा की सगाई दिल्ली की रहने वाली दिव्या से तय हुई है. सगाई समारोह के दौरान, लड़की पक्ष की ओर से रक्षित को रस्म के तौर पर तिलक में 21 लाख रुपये का चेक दिया जा रहा था.

रक्षित राणा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने चेक लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दहेज लेना गलत है और यह समाज के लिए जहर है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर दहेज स्वीकार नहीं करेंगे. रक्षित के इस सराहनीय कदम ने समारोह में मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया, लेकिन तुरंत ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. रक्षित के इस दहेज विरोधी फैसले का उनके परिजनों ने भी खुलकर समर्थन किया और स्वागत किया.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने फाइनेंस एक्सपर्ट रक्षित

रक्षित राणा एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस एक्सपर्ट के पद पर कार्यरत हैं. ऊंची पदवी पर होने के बावजूद, दहेज के खिलाफ उनकी यह पहल अब हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है. रक्षित ने अपनी इस अनोखी पहल से समाज को यह मजबूत संदेश दिया है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से की जा सकती है, जिसके बाद ही समाज को बदला जा सकता है. ₹21 लाख रुपये लौटाने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जहां लोग रक्षित के कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.