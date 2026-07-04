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अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, 2 साल से तैनात SP को हटाया, विजय शंकर मिश्रा नए नोडल प्रभारी

अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. पिछले दो वर्षों से अधिक समय से तैनात एसपी सुरक्षा बलरामचारी दूबे को पद से हटा दिया. उनकी जगह विजय शंकर मिश्रा को नई जिम्मेदारी सौंपी है. मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है.

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अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, 2 साल से तैनात SP को हटाया, विजय शंकर मिश्रा नए नोडल प्रभारी

अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. करीब दो साल से अधिक समय से मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे एसपी सुरक्षा बलरामचारी दूबे को उनके पद से हटा दिया है. उनकी जगह पीएसी में तैनात रहे विजय शंकर मिश्रा को राम मंदिर का नया एसपी सुरक्षा बनाया है. 

विजय शंकर मिश्रा शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर कार्यभार भी संभाल चुके हैं. हालांकि बलरामचारी दूबे को हटाने के पीछे क्या कारण हैं, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में इस बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

सुरक्षा प्रमुख के पद पर बदलाव

राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पद पर यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है. बलरामचारी दूबे पिछले दो वर्षों से अधिक समय से अयोध्या में तैनात थे और मंदिर की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे. अब उनके स्थान पर विजय शंकर मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी है.

विजय शंकर मिश्रा ने संभाला कार्यभार

पीएसी में तैनात रहे विजय शंकर मिश्रा शुक्रवार दोपहर अयोध्या पहुंच चुके हैं. उनके पहुंचते ही राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान उन्हें सौंप दी. माना जा रहा है कि आने वाले समय में मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कई स्तरों पर समीक्षा और आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं.

हटाने के कारणों पर अभी तस्वीर साफ नहीं

पूर्व एसपी सुरक्षा बलरामचारी दूबे को हटाए जाने के पीछे क्या वजह रही, इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सूत्रों के अनुसार, उनकी भूमिका किसी जांच के दायरे में है या यह सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक फैसला है, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. प्रशासन की ओर से भी इस मुद्दे पर फिलहाल कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की गई है.

राम मंदिर में एसपी सुरक्षा की क्या होती है भूमिका?

राम मंदिर में एसपी सुरक्षा का पद बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है. इस पद पर तैनात अधिकारी मंदिर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का मुख्य नोडल प्रभारी होता है. मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, वीआईपी दौरे, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय इसी अधिकारी की निगरानी में किए जाते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ी अहमियत

राम मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता रहती है. इसी वजह से एसपी सुरक्षा के पद पर हुआ यह बदलाव प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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