बरेली हिंसा: मौलाना तौकीर रज़ा के क़रीबी डॉक्टर नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा दर्ज

मौलाना तौकीर रज़ा के क़रीबी और बरेली हिंसा में आरोपी डॉक्टर नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. बरेली कोतवाली थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 338(3) और 340(2) के तहत फर्जी पत्र का मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की शिकायत फरीदपुर चौधरी निवासी लियाकत ने की थी. उन्होंने बरेली हिंसा में आरोपी नदीम खान और डॉ. नफीस खान के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करवाया है. आरोप है कि 25 सितंबर 2025 की शाम को आरोपियों ने साजिश कर आईएमसी का फर्जी पत्र बनाया, लियाकत के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए. पत्र का उद्देश्य 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा के धरने के लिए लोगों को बुलाना, प्रशासन को गुमराह करना और शहर की शांति भंग करना था. लियाकत के मुताबिक, आईएमसी से उसका कोई संबंध नहीं है. घटना के दिन वो गांव में थे और उनके गांव से कोई धरने में नहीं गया.

ये आईएमसी का वही लेटर है, जिस पर लियाकत के फर्जी साइन किए गए हैं.

अब तक 126 नामजद

यूपी में बरेली हिंसा मामले में पुलिस-प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. बरेली हिंसा के मास्‍टरमांइड तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के अवैध जमीन पर बने बारातघर तोड़ा गया था, रविवार को इसके बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया. इसके साथ ही तौकीर रजा को शरण देने का आरोप झेल रहे फरहत के घर पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है. इधर, बरेली हिंसा मामले में फरार उपद्रवियों पर ईनाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. बरेली उपद्रव मामले में अब तक 126 नामज़द लोगों को आरोपी बनाया है. इस मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

नफीस खान की चश्में की दुकान को भी सील कर दिया गया, जो चश्‍मा बनाते-बनाते अपने को डाक्टर बताने लगा था. साथ ही तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान और चार दुकानों को सील कर दिया गया. नदीम खान के बारे में पता चला है कि तौकीर रजा के रसूख़ के दम पर करोड़ों रुपये की जमीन पर चार दुकानें बनवाई, इन दुकानों को भी सील कर दिया गया.

बिजली बिल का झटका

बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज़ के बाद हुए बवाल के मामले अब बिजली विभाग भी आरोपियों पर कार्रवाई कर रहा है. हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों पर अब बिजली विभाग ने बकाये का नोटिस जारी किया है. तौक़ीर रज़ा के करीबियों को बिजली विभाग ने एक करोड़ 26 लाख रुपये की आरसी जारी की है. देर रात जारी की गई आरसी पर अब तहसील प्रशासन वसूली की कार्रवाई करेगा. ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बिजली विभाग ने 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया था.