विज्ञापन
विशेष लिंक

Aligarh Car accident अलीगढ़ में NH-34 पर कार-टैंकर में भीषण टक्कर, कार में लगी आग से 4 की जिंदा जलकर मौत

कार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी. अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रहे टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
Aligarh Car accident अलीगढ़ में NH-34 पर कार-टैंकर में भीषण टक्कर, कार में लगी आग से 4 की जिंदा जलकर मौत
  • अलीगढ़ में हुए भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई
  • मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है
  • हादसे के समय कार 100 की रफ्तार के चल रही थी, अचानक टार फटने से यह हादसा हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. नेशनल हाईवे-34 पर गोपी पुल के पास तेज रफ्तार कार और टैंकर की भिड़ंत में भीषण आग लग गई. इस हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल हैं. वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी. अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रहे टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया.  कार के भीतर फंसे लोग बाहर निकल ही नहीं पाए और जिंदा जल गए.

घटना की जानकारी मिलते ही अकराबाद थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शवों को कार से बाहर निकाला. 

ये भी पढ़ें-: आजम खान पर 104 केस, 93 तो सिर्फ रामपुर में... जमीन हड़पने से लेकर भैंस-बकरी चोरी तक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aligarh Road Accident, NH 34 Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com