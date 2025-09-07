विज्ञापन
जब राजनीति भूल अखिलेश यादव खो गए पुरानी यादों में

कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव अपने पुराने साथियों के साथ मंच पर मौजूद रहे और कहा कि ये आदत पुरानी है.

कॉलेज के दोस्तों से मिले अखिलेश यादव
  • अखिलेश यादव ने आगरा में अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलने के लिए विशेष रूप से समय निकाला।
  • समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुराने साथियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में मंच साझा किया।
  • आगरा में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव का पुराने दोस्तों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
आगरा:

राजनीति में रहते हुए ऐसे कम ही मौके होते हैं जब कोई बड़ा नेता अपने पुराने और खासकर कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाल पाएं. हालांकि, समाजपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले में दूसरों से जरा अलग हैं. उन्होंने ना सिर्फ अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाला बल्कि उनके साथ मंच भी साझा किया. आगरा में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कॉलेज के अपने पुराने दिनों को भी याद किया. अखिलेश यादव अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए खास तौर पर आगरा पहुंचे थे. 

इस खास मौके पर अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और स्वागत करने वाले कोई ओर नहीं बल्कि पुराने दोस्त थे. जिनके बुलावे पर अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और काफी देर तक मौजूद रहे. अखिलेश यादव ने जॉर्जियन समिट में शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव अपने पुराने साथियों के साथ मंच पर मौजूद रहे और कहा कि ये आदत पुरानी है. साथी यहां मौजूद है, अलग अलग प्रोफेशनल है पर आदत पुरानी है.

Akhilesh Yadav, Akhilesh Yadav Met His Collage Mets
