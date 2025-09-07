जब राजनीति भूल अखिलेश यादव खो गए पुरानी यादों में

राजनीति में रहते हुए ऐसे कम ही मौके होते हैं जब कोई बड़ा नेता अपने पुराने और खासकर कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाल पाएं. हालांकि, समाजपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले में दूसरों से जरा अलग हैं. उन्होंने ना सिर्फ अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाला बल्कि उनके साथ मंच भी साझा किया. आगरा में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कॉलेज के अपने पुराने दिनों को भी याद किया. अखिलेश यादव अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए खास तौर पर आगरा पहुंचे थे.

इस खास मौके पर अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और स्वागत करने वाले कोई ओर नहीं बल्कि पुराने दोस्त थे. जिनके बुलावे पर अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और काफी देर तक मौजूद रहे. अखिलेश यादव ने जॉर्जियन समिट में शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव अपने पुराने साथियों के साथ मंच पर मौजूद रहे और कहा कि ये आदत पुरानी है. साथी यहां मौजूद है, अलग अलग प्रोफेशनल है पर आदत पुरानी है.