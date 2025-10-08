विज्ञापन
हाथ में हाथ डालकर दोस्तों की तरह मिले अखिलेश-आजम, बंद कमरे में क्या बातें हुई?

समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की. ये मुलाकात बेहद खास थी, क्योंकि आजम खान रिहाई के बाद सपा सुप्रीमो से मिल रहे थे. तमकीन फ़ैयाज़ की रिपोर्ट

हाथ में हाथ डालकर दोस्तों की तरह मिले अखिलेश-आजम, बंद कमरे में क्या बातें हुई?
  • सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की, जो उनकी रिहाई के बाद पहली थी
  • अखिलेश ने आजम को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर भाजपा पर कड़ा हमला किया
  • सपा प्रमुख ने कहा कि आजम खान पार्टी के पुराने नेता हैं. उनके साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की. ये मुलाकात इस मायने में भी बेहद खास थी, क्योंकि आजम खान रिहाई के बाद सपा सुप्रीमो से मिल रहे थे और इस मुलाकात से पहले ही उन्होंने शर्त भी रख दी थी. इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही है. आजम के आवास पर आकर अखिलेश उनके साथ हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई दिए.

अखिलेश-आजम की मुलाकात में क्या बातें हुई

मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने आजम खान को पार्टी का एक मजबूत स्तंभ बताया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जमकर निशाना साधा. आजम खान से मिलने पहुंचे सपा प्रमुख ने कहा, "मैं आज आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया हूं और उनका हाल-चाल ले रहा हूं." उन्होंने आजम खान के कद को बताते हुए कहा कि वह पुराने नेता हैं और समाजवादी पार्टी के दरख़्त हैं. 

अखिलेश यादव ने भावुक होते हुए कहा, "इतनी गहरी जड़ें और इतना गहरा उनका साया भी और हमेशा उनका साथ रहा है. आदरणीय आजम खान साहब बहुत पुराने नेता हैं." उन्होंने जोर दिया कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है. 

'हम सब मिलकर लड़ेंगे, उन्हें न्याय मिले'

अखिलेश यादव ने आजम खान के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कामना है कि "उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और उन्हें न्याय मिले." उन्होंने आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज मुकदमों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, "देश के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा हिनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है."  

उन्होंने दावा किया कि "आदरणीय आजम खान के परिवार पर सबसे ज्यादा केस लगे. उन पर सब झूठे केस लगे और गलत केस लगे." सपा प्रमुख ने अंत में स्पष्ट किया, "यह बड़ी लड़ाई है, हम सब मिलकर के लड़ेंगे." इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आगामी चुनावों से पहले पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देती है.

Azam Khan, Akhilesh Yadav, Up News, Up Crime News
