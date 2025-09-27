बुर्का उतार कर अंदर जाओ... आई लव मोहम्मद के बाद अब पेरेंट्स-टीचर मीटिंग में कट गया बवाल

कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा ही नहीं था. वहीं शनिवार (27 सितंबर) को नया बुर्का विवाद शुरू हो गया है. कानपुर के एक स्कूल में महिला अभिभावक बुर्का पहनकर पहुंची थी. जिसे लेकर स्कूल में बवाल मच गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बाद में पुलिस को आकर मामले को सुलझाना पड़ा. यह स्कूल कानपुर के थाना चकेरी इलाके के ओमपुरवा इलाके में स्थित है. बताया जाता है कि विवाद बुर्का उतारने को लेकर शुरू हुआ था.

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के ओम पूर्व में स्थित न्यू विजन इंटर कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग में आई महिलाओं को स्कूल प्रशासन ने बुर्का उतार कर अंदर आने के लिए कहा जिस पर महिलाएं भड़क गई और हंगामा करने लगी मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को शांत कराया.

RTE के बच्चों के आने से बिगड़ गई है व्यवस्था- प्रिसिंपल

इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे स्कूल में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के बच्चों की संख्या बराबर है. आज तक किसी भी भेदभाव की कोई बात नहीं हुई है. प्रिंसिपल ने बताया कि यहां पर RTE के बच्चे आने लगे हैं तब से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं. क्योंकि यह स्वयं स्कूल चॉइस करके आते हैं और हमेशा स्कूल के नियमों को भंग करने की कोशिश करते हैं.

पेरेंट्स मीटिंग में रुल फॉलो करने पर हुआ हंगामा

15 से 20 बच्चे हैं जो नकाब में स्कूल आते हैं उनको एक कमरा आवंटित किया गया है कि क्लास में आने से पहले उस कमरे में यह अपना नकाब उतार दें. फिर उसके बाद ही अपनी क्लासेस में बैठे. दो टीचर अभी हैं जो मुस्लिम है वह भी यह नियम फॉलो करती हैं. आज पेरेंट्स मीटिंग थी इसी नियम को फॉलो करने के लिए उनसे विनम्रता से कहा गया आपको लेकर उन लोगों ने बिना वजह हंगामा किया.

स्कूल के नियमों का पालन करना होगा

इस सम्बंध में चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने एनडीटीवी से फ़ोन पर बात करते हुए बताया की मौके पर ही अभिभावकों को यह बता दिया गया है कि आप लोगों को स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए. दोनों पक्षों को समझा दिया गया है. थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने यह भी बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर महोदय को भेजी गई है.

