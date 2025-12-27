विज्ञापन

सलमान खान के बर्थडे पर 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगा आखिरी सीन

सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पावरफुल टीजर रिलीज कर दिया है. यह टीजर सिर्फ एक फिल्म की झलक नहीं, बल्कि देश के सीमा पर तैनात जांबाज सैनिकों को एक भावुक सलाम है.

नई दिल्ली:

सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' का पावरफुल टीजर रिलीज कर दिया है. यह टीजर सिर्फ एक फिल्म की झलक नहीं, बल्कि देश के सीमा पर तैनात जांबाज सैनिकों को एक भावुक सलाम है. टीजर में सलमान खान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल में बेहद सख्त, गंभीर और दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. उनका बदला हुआ लुक, आंखों में गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत बॉडी लैंग्वेज दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है. खासकर टीजर के आखिरी सीन में सलमान की सीधी नजरें दिल दहला देती हैं.

‘बैटल ऑफ गलवान' का टीजर गलवान घाटी की दुर्गम पहाड़ियों, बर्फीले मौसम और हाई-एल्टीट्यूड कॉम्बैट की क्रूर सच्चाई को बेहद रॉ और रियल अंदाज में दिखाता है. टीजर में स्टेबिन बेन की दमदार आवाज इमोशन जोड़ती है, वहीं हिमेश रेशमिया का जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर हर सीन की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है. फिल्म के टीजर पर फैंस की भी ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. कोई इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहा है तो कुछ का कहना है कि फिल्म नया इतिहास रचेगी.

साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित यह फिल्म सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, बलिदान और देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले सैनिकों की भावना को दर्शाती है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है. इसमें सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगी. ‘बैटल ऑफ गलवान' को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.
 

