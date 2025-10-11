विज्ञापन
देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जानें तालिबान से क्‍या है 'कनेक्‍शन'

दारूल उलूम में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी शाम 5 बजे तक रहेंगे. देवबंद और अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंध हैं.

दारूल उलूम में आमिर मुत्ताकी शाम 5 बजे तक रहेंगे.
सहारनपुर:

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सहारनपुर जिले के देवबंद दौरे पर हैं. देवबंद में आज आमिर मुत्ताकी भव्य स्वागत किया गया. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री 6 दिनों के भारत दौरे पर हैं. कल उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी. देवबंद और तालिबान में गहरा धार्मिक संबंध है. देवबंद में अफगानिस्तान के छात्र पढ़ाई करते हैं. यहां से पढ़े हुए बच्चों को अफगानिस्तान में काफी अहमियत दी जाती है.

दारूल उलूम में आमिर मुत्ताकी शाम 5 बजे तक रहेंगे. देवबंद और अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंध हैं. अफगानिस्तान से भी कई बच्चे देवबंद में पढ़ने आते हैं. देवबंद में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुत्ताकी ने दारुल उलूम देवबंद में उलेमाओं, विद्वानों और प्रशासकों से मुलाकात की. पुलिस अधीक्षक (सहारनपुर ग्रामीण) सागर जैन ने कहा कि दौरे से पहले पुलिस व खुफिया इकाइयों को तैनात किया गया और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई. रविवार को अफगान विदेश मंत्री आगरा जाकर ताजमहल के दीदार करेंगे. 

तालिबान के सत्ता में आने के चार साल बाद किसी वरिष्ठ मंत्री की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है. यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय हो रहा है जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के पाकिस्तान के साथ खासकर सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर संबंध तनावपूर्ण हैं.

