नोएडा में युवक ने प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या

घटना के बाद आरोपी कृष्णा फरार हो गया है और उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं.

नोएडा में युवक ने प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या

गौतमबुद्धनगर जिले में थाना फेज़-2 क्षेत्र के याकूबपुर गांव में शुक्रवार देर रात 25 वर्षीय युवती की कथित रूप से उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि याकूबपुर गांव की निवासी सोनू (25) का कृष्णा नामक युवक से प्रेम संबंध था और शुक्रवार रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके दौरान कृष्णा ने सोनू को गोली मार दी.

उन्होंने बताया कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई.

अवस्थी ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना के बाद आरोपी कृष्णा फरार हो गया है और उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं.

