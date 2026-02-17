विज्ञापन
पुलिस के सामने ही महिला वकील और महिलाओं के बीच चले लात-घूंसे- Video

यूपी के हापुड़ में महिला वकील और महिलाओं के बीच जमकर लात-घूंसे चले हैं. हैरानी वाली बात है कि इस दौरान वहां पुलिस भी थी. पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन महिलाएं रुकी नहीं.

हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की मौजूदगी में महिला वकील और अन्य महिलाओं के बीच सरेआम मारपीट हो गई. सड़क पर इस सरेआम हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. यह पूरी घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड की बताई जा रही है. जहां देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और सड़क जंग का अखाड़ा बन गई.

बताया जा रहा है कि बुलंदशहर से एक पीड़िता अपने परिजनों और पुलिस टीम के साथ कोर्ट केस के सिलसिले में घटनास्थल का निरीक्षण कराने पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी पक्ष की महिला वकील से किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गुई, जो कुछ ही पलों में हाथापाई में बदल गई. हैरानी की बात यह रही कि पुलिस मौके पर मौजूद रही लेकिन उसके बावजूद महिलाएं एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाती रहीं.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कानून के रखवालों के सामने ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

