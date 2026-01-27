पहाड़ों पर बर्फबारी में फंस जाएं तो क्या करें? उठाएं ये जरूरी कदम, बच जाएंगे आप

What to do If get stuck in Snowfall: देश के कई शहरों में हो रही बर्फबारी का नजारा सोशल मीडिया पर भले ही मनमोहक लग रहा हो, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में सड़कों पर जमी मोटी बर्फ की चादर की वजह से यातायात ठप हो गया है और कई जगहों पर पर्यटक अपनी कारों में ही फंसे हुए हैं. बल्कि कई ऐसे वीडियो भी आए हैं जिनमें सड़क पर ज्यादा बर्फ होने के कारण गाड़ियां फिसलकर हादसे का शिकार हो रही हैं. ऐसे में अगर आप भी बर्फबारी वाली जगह जा रहे हैं और फंस जाएं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं हम आपको बताते हैं.

1. फोन की बैटरी

अगर आप ऐसी किसी जगह जा रहे हैं या फंस गए हैं तो अपने दोस्तों या परिजनों को जरूर बताएं और अपने फोन का एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि मुसीबत के वक्त आप कॉल कर सकें.

2. खाने-पीना का सामान साथ रखें

अगर आप भी ऐसी जगह ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हैं या गए हुए हैं तो खाने पीने की चीजें अपने पास रखें जिससे अगर आप घंटों भी जाम में फंस जाएं तो कम से कम आप भूखे ना रहें.

3. गाड़ी के अंदर ही रहें

तेज बर्फबारी या ठंडी हवाओं में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है आपके लिए ये फन जानलेवा तक साबित हो सकता है. इसलिए जितना हो सके गाड़ी के अंदर ही रहें अगर बर्फबारी का लुत्फ लेने बाहर जा भी रहे हैं तो रास्तों का ध्यान रखें. वहीं ठंडी हवा में आप बुरी तरह बीमार पड़ सकते हैं इसलिए जितना हो ऐसे वक्त में गाड़ी के अंदर रहें.

4. गर्म कपड़े रखें

अगर आप बर्फबारी में ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने पास एक बैग में गर्म कपड़े या हल्के कंबल जरूर रखें ताकी, अगर आप फंस जाएं और जब तक आपके पास मदद पहुंचे तब तक आप अपने शरीर को कंबल में लपेटकर गर्म रख सकें और ठंड से बच सकें.

5. मदद के संकेत दें

कार में फंसे हुए हैं तो गाड़ी पर लाल या सफेद कपड़ा लगाएं और रात में हैजर्ड लाइट समय-समय पर जलाते रहें, ताकि रेस्क्यू टीम को आपकी लोकेशन मिल सके. इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां के सरकारी हेल्पलाइन नंबर भी अपने पास जरूर नोट रखें.