बर्फबारी के कारण हिल स्टेशन पर फंस गए हैं आप? हिमाचल से NDTV रिपोर्टर से जानिए कैसे सुरक्षित रह सकते हैं

Travelling Tips for Snowfall Areas: हिल स्टेशनों पर हो रही लगातार बर्फबारी ने कई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इसके चलते स्नोफॉल का मजा लेने गए लोग घंटों तक अपनी कार में ट्रैफिक जाम और हॉटल्स में फंसे रहे. इसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी हिल स्टेशन पर फंस गए हैं तो, ऐसी स्थिति में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, क्या करें और क्या बिल्कुल न करें. इसकी जानकारी NDTV के हिमाचल प्रदेश के रिपोर्टर अनूप धीमान ने मौके से दी है, जिनके सुझाव ऐसे समय में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं.

न करें तुरंत निकलने का प्रयास

अगर आप कहीं ऐसे हिल स्टेशन पर गए हैं जहां बर्फ ज्यादा गिर रही है तो थोड़ा धैर्य बनाये रखें. ऐसे में आप वहां से तुरंत निकलने का प्रयास न करें, क्योंकि रास्ते में आपकी गाड़ी फंस सकती है कहीं जाम हो सकता है. बाहर निकले से आपको रातभर गाड़ी में भी गुजारनी पड़ सकती है.

होटल में ही रुक जाएं

बाहर निकलने की जगह आप आप जिस होटल में ठहरे हैं वहीं रुक जाएं, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो. अगर होटल मालिक आपको वहां से निकलने के लिए कहे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें. प्रशासन हमेशा ऐसी स्थिति में ऐक्टिव मोड में होता है. साथ ही, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमेशा जहां कहीं भी लोग फंसे हों उन्हें निकालने के प्रयास शुरू कर देता है और जैसे ही बर्फबारी रुकती है, तुरंत सड़कों को खोलने का काम शुरू हो जाता है .

हमेशा 1-2 दिन का ज्यादा समय लेकर जाएं

यह ध्यान रखें जब भी आप बर्फबारी वाले किसी पर्यटक स्थल में जा रहे हैं तो एक या दो दिन का समय ज्यादा लेकर जाएं, ताकि आप बिना किसी असुविधा के बर्फबारी का आनंद भी ले सकें. दरअसल, भारी बर्फबारी से सड़क बंद हो जाती हैं. साथ ही कभी-कभार ब्लैक आइस भी आ जाती है जिससे सड़कों पर गाड़ी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Bank Locker की चाबी खो जाए तो क्या करें? जानिए कैसे खुलता है लॉकर, क्या है तरीका

ट्रैकिंग न करें

जब भी आप किसी भी बर्फबारी वाले क्षेत्र में जाएं, तो कोशिश करें की किसी भी ट्रैक पर बिना गाइड ना जाएं या हो सके तो ट्रैकिंग न करें. दरअसल, अगर ट्रैकिंग के दौरान बर्फबारी बो जाए तो, तो आप रास्ता भटक सकते हैं और यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है.