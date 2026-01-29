गलत ई-चालान हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑनलाइन ऐसे करें कंप्लेंट, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

Wrong e-challan Complaint: ट्रैफिक नियमों की सख्ती के बीच कई बार सिस्टम की चूक भारी पड़ जाती है और बिना किसी गलती के आपके फोन पर ई-चालान (E-Challan) का मैसेज आ जाता है. अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, कई बार तकनीकी खराबी या नंबर प्लेट पढ़ने में गलती की वजह से निर्दोष लोगों के पास भी चालान पहुंच जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक विभाग आपको इस गलती को सुधारने और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का मौका देता है. आज हम आपको इसी का प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप गलत कटे हुए चालान को हटवा सकते हैं.

क्या होता है ई-चालान? (What is E-Challan)

ई-चालान एक ऑनलाइन ट्रैफिक जुर्माना होता है, यह तब भेजा जाता है जब कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है. सड़कों और ट्रैफिक सिग्नलों पर लगे कैमरे नियम तोड़ने वालों पर नजर रखते हैं. जब कैमरा कोई गलती पकड़ता है, तो वह गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो ले लेता है. इसके बाद जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी रजिस्टर होती है, उसे मोबाइल मैसेज या ईमेल भेजा जाता है. इसी मैसेज या ईमेल को ई-चालान कहते हैं. इसके अलावा कभी-कभी ई‑चालान गलती से भी कट जाता है जिसके कई कारण हो सकते हैं. अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपने सभी ट्रैफिक नियमों का पालन किया है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ई‑चालान में सुधार की मांग कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा.

स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं और 'Complaint' टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 2- इसके बाद आप नाम, फोन नंबर, ई-मेल, चालान नंबर, डीएल नंबर और चालान का राज्य जैसी डिटेल्स दर्ज करें.

स्टेप 3- फिर चालान सिटी और लोकेशन के साथ अपनी समस्या के बारे में बताएं.

स्टेप 4- इसके बाद आप अपनी बात साबित करने के लिए फोटो अपलोड करें. ये फोटो JPEG या PNG फॉर्मैट में हो सकती हैं, जैसे पार्किंग की जगह का CCTV स्क्रीनशॉट या सोसायटी के गार्ड का रजिस्टर, GPS ट्रैकर ऐप से गाड़ी की लोकेशन, या ऐसी तस्वीरें जिनमें आपकी गाड़ी घर पर खड़ी दिख रही हो.

स्टेप 5- फिर कैप्चा डालकर सब्मिट पर क्लिक कर दें.

आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

वेबसाइट के अलावा आप ई-मेल और फोन कॉल कर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं.

1. ई-मेल: helpdesk-echallan@gov.in

2. फोन कॉल: +91-120-4925505