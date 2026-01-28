Bank में Nominee नहीं है? जानिए मौत के बाद परिवार को क्या परेशानी हो सकती है, पैसा मिलता है या नहीं

What happens if bank account has no nominee after death: बैंक में कोई नया अकाउंट खुलवाते समय एक नॉमिनी का नाम भी मांगा जाता है. नॉमिनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. खाताधारक के साथ कोई दुर्घटना (मृत्यु या गंभीर अक्षमता) होने पर, नॉमिनी को जमा राशि मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी ने अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है, तो इस स्थिति में क्या होता है? यहां हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं बिना नॉमिनी मृत्यु के बाद परिवार को पैसा मिलता है या नहीं, अगर हां तो किसे-

Nominee नहीं होने पर क्या होता है?

अगर अकाउंट में Nominee नहीं है, तो बैंक सीधे किसी को भी पैसा नहीं देता है. ऐसे में परिवार को बैंक को यह साबित करना पड़ता है कि वे असली कानूनी वारिस हैं. इसके लिए आमतौर पर कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं. जैसे-

अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट

लीगल हायर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट

इंडेम्निटी बॉन्ड

सभी वारिसों की सहमति (No Objection Certificate), आदि

ये सभी दस्तावेज जुटाना आसान नहीं होता है. कई बार इसमें महीनों लग जाते हैं और कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है.

अकाउंट में नॉमिनी न होने पर भी पैसे मिल तो जाते हैं लेकिन इसका प्रोसेस काफी लंबा हो सकत है. वहीं, अगर अकाउंट में रकम ज्यादा है, तो बैंक आमतौर पर सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगता है, जो कोर्ट से मिलता है. इसमें समय और खर्च दोनों लगते हैं. छोटे अमाउंट के मामलों में बैंक कुछ राहत देता है, लेकिन फिर भी कागजी काम होता है.

नॉमिनी न होने की कंडीशन में तुरंत पैसों की जरूरत होने पर परिवार को दिक्कत हो सकती है.

बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

कानूनी खर्च झेलना पड़ता है.

साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की संभावना भी रहती है.

इसके अलावा कई बार बुजुर्ग माता-पिता या जीवनसाथी को सिर्फ अपने ही पैसे पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है.

ऐसे में अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर जोड़ें. इसके लिए आपको केवल फॉर्म भरते हुए एक या एक से अधिक नाम लिखने होते हैं. अगर नॉमिनी एक से ज्यादा हैं, तो सभी में बराबर पैसा बट जाता है या आप इस बटवारे को भी पहले से तय कर सकते हैं. जैसे किसी को 70% हिस्सा दे सकते हैं, तो किसी को 30%. अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैरमौजूदगी में आपके अपनों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आज ही अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर दर्ज कराएं.