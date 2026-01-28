2026 में अगर PAN-Aadhaar लिंक नहीं है तो अब ये काम नहीं कर सकते हैं आप, देख लें पूरी लिस्ट

PAN-Aadhaar Link: अगर आपका PAN कार्ड अभी तक Aadhaar से लिंक नहीं है, तो यह मान लीजिए कि आपका PAN निष्क्रिय (Inoperative) है. गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2025 को PAN–Aadhaar लिंकिंग को लेकर आखिरी चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग यह काम समय पर नहीं कर पाए. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं यानी अगर आपका भी पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. आइए जानते हैं कि इसके कारण अब आप कौन-कौन से काम नहीं कर पाएंगे और अब आगे क्या किया जा सकता है.

सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर पैन और आधार 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं होते हैं, तो पैन नंबर इनएक्टिव माना जाएगा. निष्क्रिय PAN का मतलब यह नहीं कि आपका PAN नंबर खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उससे जुड़े कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे.

PAN-Aadhaar लिंक न होने पर क्या-क्या दिक्कतें होंगी?

अगर आपका PAN निष्क्रिय है, तो आप-

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे.

आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है.

नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे.

बैंक से 50,000 रुपये से ज्यादा की नकद जमा या निकासी में परेशानी होगी.

शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, SIP या डीमैट अकाउंटसे जुड़े काम रुक सकते हैं.

होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्डलेने में दिक्कत आएगी.

आपकी सैलरी या अन्य भुगतान पर TDS ज्यादा कट सकता है.

कई जगह KYC पूरी नहीं मानी जाएगी.

आसान शब्दों में कहें तो बिना PAN-Aadhaar लिंक के आपकी फाइनेंशियल लाइफ लगभग ठप हो सकती है.

सरकार PAN और Aadhaar को जोड़कर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक PAN हो. इससे टैक्स चोरी, फर्जी पहचान और डुप्लिकेट PAN जैसी समस्याओं पर रोक लगती है. नौकरीपेशा, व्यापारी, निवेशक और टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले ज्यादातर लोगों पर यह नियम लागू होता है.

अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप अभी भी इसे लिंक कर सकते हैं.

Income Tax Department की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.

1000 रुपये का जुर्माना (Section 234H के तहत) ऑनलाइन भरें.

PAN और Aadhaar को लिंक करें.

लिंकिंग पूरी होते ही आपका PAN फिर से एक्टिव हो जाएगा और आप सभी जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे.

इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां पैन और आधार नंबर डालते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा.

ध्यान रखें 2026 में भी PAN-Aadhaar लिंक न होना भारी नुकसान का कारण बन सकता है. अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो इसे टालना समझदारी नहीं होगी. आज ही लिंक कराएं और भविष्य की फाइनेंशियल परेशानियों से बचें.