बिजली बिल, OTT सब्सक्रिप्शन और EMI के लिए नहीं जाना होगा अलग-अलग ऐप पर, UPI में आ रहा नया फीचर

अगर आप बिजली बिल, पानी बिल, OTT सब्सक्रिप्शन या EMI का भुगतान ऑटोपे के जरिए करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. जल्द ही UPI में एक ऐसा फीचर आने वाला है जिससे आपके सभी ऑटोपे एक ही जगह दिखाई देंगे. अभी कई लोगों के अलग-अलग भुगतान अलग-अलग UPI ऐप्स से जुड़े होते हैं. ऐसे में ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा भुगतान किस ऐप से कट रहा है. नया फीचर आने के बाद ये परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है. यूजर्स अपने सभी ऑटोपे की जानकारी एक ही ऐप पर देख सकेंगे और उन्हें मैनेज करना भी आसान हो जाएगा.

क्या है नया फीचर

UPI सिस्टम को संभालने वाली संस्था NPCI एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत यूजर्स अपने बैंक खाते से जुड़े सभी ऑटोपे को एक ही जगह देख पाएंगे. चाहे ऑटोपे बिजली बिल का हो, पानी बिल का, OTT सब्सक्रिप्शन का हो या फिर किसी EMI का, सारी जानकारी एक साथ दिखाई देगी.

अभी क्या दिक्कत होती है

फिलहाल अगर आपने अलग-अलग UPI ऐप्स पर ऑटोपे सेट कर रखा है, तो उसकी जानकारी देखने के लिए उसी ऐप पर जाना पड़ता है. मान लीजिए OTT का भुगतान एक ऐप से हो रहा है और EMI दूसरे ऐप से, तो दोनों की जानकारी अलग-अलग जगह देखनी पड़ती है. इससे कई बार भ्रम की स्थिति भी बन जाती है.

एक ही जगह से कर सकेंगे कंट्रोल

नए फीचर की मदद से यूजर्स सिर्फ ऑटोपे देख ही नहीं सकेंगे, बल्कि उसे मैनेज भी कर पाएंगे. अगर किसी ऑटोपे को बंद करना है या फिर दोबारा चालू करना है, तो ये काम भी आसानी से किया जा सकेगा. इससे बार-बार अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यूजर्स को क्या फायदा होगा

इस फीचर के आने के बाद लोगों को अपने सभी ऑटोमैटिक भुगतानों पर बेहतर नजर रखने में मदद मिलेगी. यूजर आसानी से जान सकेंगे कि उनके खाते से किस चीज के लिए पैसा कट रहा है. इससे अनचाहे भुगतान की संभावना भी कम होगी और खर्चों को समझना आसान हो जाएगा.