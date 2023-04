गाड़ी चलाते हैं तो जान लें सड़क पर अलग-अलग लाइनों के क्या हैं मायनें

बात साफ है कि आपको सड़क पर खींची गई लाइन का मतलब नहीं मालूम. पुलिस की नजर में आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नियमों से अवगत होना चाहिए. आप सड़क पर गाड़ी चलाने नियमों से अनजान हैं तो इसमें पुलिस वाले की क्या गलती. इसलिए यह जरूरी है कि आप सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए इन नियमों को जान लें. इनमें सबसे अहम होता है सड़क पर खिंची लाइन, उसका रंग और लाइन के तरीकों को देखकर समझ जाओ कि कब कौन सा नियम लागू है. आज कुछ ऐसी ही लाइनों के बारे में बात करेंगे ताकि आप किसी चालान या फिर दुर्घटना का शिकार न हो जाएं.

सड़क पर सफेद सीधी रेखा White straight Lines On Roads

आपने देखा होगा की सड़क के बीचोंबीच एक सफेद सीधी लाइन बनी होती है. सड़क पर बनी ऐसी सफेद लाइनों का अर्थ है कि आप जिस लेन में चल रहे हैं, उसी में चलें. इसे क्रास कर आप दूसरी तरफ कतई न जाएं. इस प्रकार करने से आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.

दो सीधी सफेद व पीली सॉलिड लाइन का मतलब (Straight White And Yellow Line)

सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सड़क पर दो सीधी सफेद व पीली रेखाएं होती हैं. सड़क के बीच ऐसी सीधी रेखाओं का मतलब होता है कि आप अपनी ही लेन में चलते रहें. यहां पर भी आपको लेन क्रास कर दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं है. यहां पर आप एक प्रकार से लेन में ही चलें. अपनी ही तरफ यदि ओवरटेक कर सकते हैं तब ओवरटेक करें वरना नहीं. इस प्रकार की लाइन में एक और बात खास यह है कि आप यहां पर यू-टर्न भी नहीं कर सकते हैं. दूसरी तरफ जाकर ओवरटेक किया या यूटर्न किया तो चालान कटने से आपको कोई नहीं बचा सकता है.

यहां एक और खास बात है कि आप किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए या सड़क से बाहर जाने के लिए इस लाइन को पार कर सकते हैं. इस प्रकार की सीधी सफेद व पीली लाइन को बैरियर लाइन भी कहते है.

सड़क किनारे बनी सफेद या पीले रंग की लाइन (Yellow Line or White On The Side Of The Road)

आप गाड़ी चलाते हैं और आप कई बार खाली पड़ी सड़क के किनारे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है. कई बार तो आपकी गैरमौजूदगी में वाहन पर ही रसीद लगाकर चली जाती है. आप हैरान परेशान कि भई खाली पड़ी सड़क के किनारे बिना किसी को अवरुद्ध किए आप वाहन खड़ा करके चले गए फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया. तो कारण समझ लेते हैं. अगर आपने सड़क के किनारे पर लगातार पीले रंग की लाइन या सफेद रंग की लाइन को देखा तो समझ लीजिए कि यहां पर वाहन खड़ा नहीं किया जा सकता है. यहां पर वाहन पार्क नहीं किया जा सकता है.

एक टूटी हुई लाइन और साथ ही सीधी लाइन (adjancent One broken and one straight line)

आपने सड़क के बीचोंबीच एक सीधी पीली लाइन और एक टूटी पीली लाइन दोनों साथ-साथ देखी होंगी. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टूटी पीली लाइन की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधी पीली लाइन की तरफ हैं तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं.

टूटी हुई पीली व सफेद रेखा (Broken Yellow And White Line)

आपने सड़क पर गाड़ी चलाते समय देखा होगा कि कई जगहों पर एक सफेद व पीली रेखा होती है. यह रेखा टुकड़ों में होती है. ये दूर डॉटेड लाइन की तरह दिखती है. इस प्रकार की लाइन सड़क पर दिखे तो यह समझ लीजिए कि आप यहां पर ओवरटेक कर सकते हैं. आप दूसरी लेन में सावधानी से जा सकते हैं.

टूटी लाइन यदि सीधी में बदलती है Broken line converts to straight or vice versa

ऐसे ही सड़क पर चलते हुए यदि टूटी हुई सफेद लाइन अगर सीधी सफेद लाइन में बदल जाती है तब आप लेन नहीं बदल सकते हैं. ऐसे ही सीधी लाइन जब टूटी हुई लाइन में बदल जाए तभी आप लेन बदल सकते हैं. ऐसा आप दो सड़कों के मर्जर पर देख सकते हैं या फिर सड़क के अलग होने वाले स्थानों पर देख सकते हैं.

स्टॉप लाइन (Stop Line)

स्टॉप लाइन को प्रयोग वाहनों को रोकने के लि‍ए कि‍या जाता है. इस प्रकार की लाइनें चौराहे पर सड़क के किनारे पर होती हैं और स्पष्ट रूप से चित्रित की जाती हैं. चौराहे पर रेड लाईट होने पर स्टॉप लाइन से पहले ही अपना वाहन रोकना जरूरी होता है. स्टॉप लाइन को पार करना एक चालान कटवाने को आमंत्रित करना है.

ज़ेबरा क्रॉसिंग (Zebra Crossing)

हमें बचपन से बताया जाता है कि सड़क पर चित्रित एल्टरनेटिव काले और सफेद लाइनों को ज़ेबरा-क्रॉसिंग कहा जाता है.यहां से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं.

गिव वे लाइन (Give Way Line)

सड़क पर यदि समानांतर टूटी हुई सफेद रेखाएं हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी है. उसके बाद ही आप ओवरटेक कर सकते हैं. यानि सावधानी पूर्वक आप ओवरटेक करें.

वैसे सड़क के नियमों को सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. यह नियम सभी के लिए समान और नियम कानून का पालन करने से दुर्घटना से बचा जा सकता है. सड़क पर वाहन को सतर्कता से चलाना चाहिए. कई बार नियमों की जानकारी न होना घातक सिद्ध होता है जिससे दुर्घनाएं होती है. नियमों की जानकारी न होने के कारण कोई भी व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए भी खतरा बन जाता है. ऐसे में पुलिस की सतर्कता आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है. इसलिए अगली बार पुलिस रोके, चालान काटे तो नाराज मत होइए, धन्यवाद करिएगा.