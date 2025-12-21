Train Ticket Refund Rules: कोहरे की वजह से लेट है आपकी ट्रेन तो ऐसे मिलेगा टिकट का पूरा रिफंड, जान लीजिए रेलवे का नियम

सर्दियां आते ही और कोहरे का कहर बढ़ते ही ट्रेनों का लेट होना तय है. पिछले करीब एक हफ्ते से ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं. ट्रेनें न केवल रास्‍ते में लेट हो रही और देरी से पहुंच रही, बल्कि कई ट्रेनें तो अपने शुरुआती स्‍टेशन से ही 4 से 5 घंटे देरी से खुल रही हैं. ट्रेनों के देरी से खुलने का मतलब है, अपने डेस्टिनेशन पर और ज्‍यादा देरी से पहुंचना. इन दिनों ट्रेनें 12-12 घंटे तक भी लेट हो जा रही हैं. कई बार तो आप किसी फंक्‍शन, परीक्षा, सेमिनार या दूसरे कार्यक्रमों के लिए कहीं जा रहे होते हैं और ट्रेन के लेट होने के चलते आप समय पर पहुंच ही नहीं पाते. कई बार आपको जहां से ट्रेन पकड़नी है, वहीं ट्रेन 5 से 6 घंटे देरी से आ रही होती है. ऐसे में तय है कि आप समय से अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएंगे. तो ऐसी स्थिति में क्‍या करें, क्‍या आपको ट्रेन टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा?

इस सवाल का जवाब है- हां, कोहरे की वजह से, या फिर अन्‍य वजहों से आपकी ट्रेन ज्‍यादा लेट है तो आपको पूरा टिकट रिफंड मिल सकता है. इसके लिए रेलवे ने कुछ नियम बना रखे हैं. आइए जानते हैं, क्‍या है रिफंड का नियम और रिफंड पाने की पूरी प्रक्रिया भी स्‍टेप बाय स्‍टेप (Step by Step) समझ लेते हैं.

ट्रेन कितनी लेट होने पर मिलेगा रिफंड?

रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे (180 मिनट) या उससे ज्यादा लेट है, तो आप पूरा टिकट रिफंड लेने के हकदार होते हैं. बशर्ते आपने ट्रेन से सफर करने का इरादा त्‍याग दिया हो यानी कि अगर आपने उस ट्रेन से यात्रा नहीं की हो, तो आपको रिफंड के पैसे मिलेंगे.

आपको टिकट का 100% रिफंड मिलेगा, अगर

ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है

आपने उस ट्रेन से सफर नहीं किया हो

आपने ट्रेन के लेट खुलने से पहले TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर दिया है

ये नियम ऑनलाइन या काउंटर से कराए गए नॉर्मल टिकट, तत्‍काल टिकट (Tatkal Ticket) और प्रीमियम तत्‍काल टिकट (Premium Tatkal Ticket) तीनों पर लागू होता है.

ये भी पढ़ें: दिल्लीवालों को नए साल का तोहफा: 20 दिन में आएगी नई EV पॉलिसी! सब्सिडी और अन्य फायदे जान लीजिए

कब रिफंड नहीं मिलेगा?

अगर आप ट्रेन में चढ़ गए, भले ही ट्रेन बहुत लेट हो

अगर आपने TDR समय पर फाइल नहीं किया

अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से कम लेट है

ऑनलाइन ई-टिकट (IRCTC) में रिफंड कैसे लें?

अगर आपने ऑनलाइन (IRCTC) टिकट बुक किया है, तो ये स्टेप्‍स फॉलो करें:

स्टेप 1: IRCTC वेबसाइट / ऐप खोलें

स्टेप 2: My Bookings में जाएं

स्टेप 3: संबंधित टिकट चुनें

स्टेप 4: File TDR पर क्लिक करें

स्टेप 5: Reason चुनें – 'Train delayed more than 3 hours'

स्टेप 6: Submit करें

TDR आपको ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले या ज्‍यादातर ट्रेनों के चार्ट बनने से पहले फाइल करना होता है.

काउंटर टिकट (PRS) है तो कैसे मिलेगा रिफंड?

अगर टिकट रेलवे काउंटर से लिया है, तो:

ट्रेन के खुलने के तय समय से पहले उसी स्टेशन के PRS काउंटर पर जाएं

वहां अपना टिकट जमा करें और बुकिंग क्‍लर्क को कारण बताएं

ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर पूरा रिफंड कैश में या अकाउंट में मिलेगा

कितने दिन में आ जाएगा रिफंड?

TDR फाइल करने के बाद आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज में रिफंड का पैसा आ जाता है. रिफंड उसी पेमेंट मोड में आता है जिससे टिकट बुक हुआ था. यानी अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो पैसे उसी खाते में आ जाएंगे, जिससे पैसे कटे थे. एक जरूरी बात का ध्‍यान रखना है कि रेलवे डेस्टिनेशन पर ट्रेन के लेट पहुंचने के आधार पर नहीं, बल्कि बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के लेट होने के आधार पर रिफंड देता है.

5 जरूरी सवाल–जवाब | FAQs

Q1. ट्रेन कितने घंटे लेट होने पर पूरा रिफंड मिलता है?

अगर ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से 3 घंटे (180 मिनट) या उससे ज्यादा लेट है और आपने यात्रा नहीं की है, तो आप पूरा टिकट रिफंड लेने के हकदार होते हैं.

Q2. क्या Tatkal टिकट पर भी पूरा रिफंड मिलता है?

हां. अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है और आपने यात्रा नहीं की है, तो Tatkal और Premium Tatkal टिकट पर भी 100% रिफंड मिलता है.

Q3. रिफंड पाने के लिए क्या TDR फाइल करना जरूरी है?

हां. ई-टिकट (IRCTC) के मामले में आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना अनिवार्य है. बिना TDR के रिफंड नहीं मिलेगा.

Q4. अगर ट्रेन में चढ़ गए तो क्या रिफंड मिलेगा?

नहीं. एक बार ट्रेन में चढ़ने के बाद, चाहे ट्रेन कितनी भी लेट क्यों न हो, पूरा रिफंड नहीं मिलता.

Q5. रिफंड आने में कितना समय लगता है?

आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज (कार्य दिवस) में रिफंड आ जाता है और पैसा उसी पेमेंट मोड में लौटता है, जिससे टिकट बुक किया गया था.

ये भी पढ़ें: Fixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FDs, क्‍या है फायदे का सौदा?