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TRAI का बड़ा फैसला: बिजली, पानी, गैस, कूरियर के कॉल अब 1601 सीरीज वाले नंबर से आएंगे, जानें फर्जीवाड़े से कैसे मिलेगी राहत

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने बैंकिंग के अलावा बिजली, पानी, एलपीजी और कूरियर जैसी यूटिलिटी कंपनियों के लिए 1601 नंबर सीरीज अनिवार्य कर दी है. अब फर्जी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों से होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और ग्राहक असली सर्विस कॉल्स को आसानी से पहचान सकेंगे. जानिए ट्राई के इस नए नियम के सभी महत्वपूर्ण पहलू.

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TRAI का बड़ा फैसला: बिजली, पानी, गैस, कूरियर के कॉल अब 1601 सीरीज वाले नंबर से आएंगे, जानें फर्जीवाड़े से कैसे मिलेगी राहत
बिजली, पानी, एलपीजी और कूरियर कॉल के लिए अब अनिवार्य हुई 1601 नंबर सीरीज, जानें फर्जी कॉल से कैसे मिलेगी
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देश में 10 अंकों वाले सामान्य मोबाइल नंबरों के जरिए सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों के नाम पर होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी (Cyber Fraud) को रोकने के लिए दूरसंचार नियामक TRAI ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, ट्राई ने सोमवार को बिजली, पानी, रसोई गैस (LPG), सिटी गैस, कूरियर और लॉजिस्टिक कंपनियों की ओर से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सर्विस और ट्रांजैक्शनल कॉल्स के लिए 1601 नंबर सीरीज का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. 

 1601 नंबर सीरीज क्या है और पहले चरण में किन्हें मिलेगी?

अब तक सिर्फ बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और सरकारी विभागों के लिए 1600 नंबर सीरीज रिजर्व थी, लेकिन बीएफएसआई कॉल्स की संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए अलग से 1601 सीरीज बनाई गई है, ताकि ग्राहकों में कोई भ्रम न रहे. पहले चरण में बिजली वितरण कंपनियां, जलापूर्ति सेवाओं से संबंधित कंपनियों, एलपीजी वितरक और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, कूरियर, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, पार्सल डिलीवरी और माल ढुलाई से जुड़ी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है. हालांकि, 1601 सीरीज वाले नंबरों के किसी भी तरह के प्रचार यानी Promotional कॉल्स के के तौर पर इस्तेमाल करने पर ट्राई ने पाबंदी लगा दी है. 

टेलिकॉम कंपनियों को मिला 90 दिनों का समय

ट्राई ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 1601 सीरीज के नंबर सीधे पात्र कंपनियों को दिए जाएंगे. किसी भी एग्रीगेटर या बिचौलिए को यह नंबर नहीं मिलेंगे.  लिहाजा, टेलीकॉम कंपनियां पूरी जांच पड़ताल और कंपनियों से लिखित आश्वासन लेने के बाद ही नंबर जारी कर पाएंगी. साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटरों को 90 दिनों के भीतर सभी पात्र यूटिलिटी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और इस नई सीरीज पर माइग्रेशन पूरा कराने का निर्देश दिया है.

 किस नंबर का क्या मतलब होगा?

नंबर सीरीजअधिकृत संस्थाएं  कॉल का प्रकार 
140 XXXX XXXसिर्फ रजसिटर्ड बिजनेस हाउस या ब्रांड्सप्रचार या प्रमोशनल कॉल्स
1600 XXX XXXबैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा और सरकारी एजेंसियांमहत्वपूर्ण सर्विस और ट्रांजैक्शनल कॉल्स
1601 XXX XXXबिजली, पानी, एलपीजी,  कूरियर व लॉजिस्टिक्ससर्विस, डिलीवरी और ट्रांजैक्शनल कॉल्स

ट्रूकॉलर विवाद पर ट्राई का रुख

हाल ही में 140 और 1600 सीरीज के नंबरों पर कॉलर आईडी ऐप्स जैसे Truecaller की ओर से Spam टैग दिखाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ था. अब इस पर ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है कि  1600 और 1601 सीरीज के नंबरों पर किसी भी प्रकार का स्पैम टैग नहीं लगाया जाना चाहिए. ये नंबर बैंकों और आवश्यक सेवाओं द्वारा ग्राहकों को लेनदेन की पुष्टि, सिक्योरिटी अलर्ट और महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.  

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