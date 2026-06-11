राशन कार्डहोल्डर्स के लिए खुशखबरी, अब 15 जून तक मिलेगा मुफ्त राशन

राशन कार्डहोल्डर्स के लिए राहत भरी खबर है. यूपी सरकार ने जून 2026 के मुफ्त राशन वितरण की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है. पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जून महीने का राशन वितरण 25 मई से 10 जून 2026 तक निर्धारित था, लेकिन कई लाभार्थियों के राशन लेने से वंचित रहने की आशंका को देखते हुए वितरण पीरियड पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अगर आपने अभी तक राशन नहीं ल‍िया है, तो परेशान ना हो. अभी आपके पास चार द‍िन और शेष बचें हैं.

सभी पात्र लाभार्थी उठाएं योजना का लाभ

प्रशासन ने जिला बलरामपुर के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डहोल्डर्स से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर लें. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

आधार आधारित वितरण जारी रहेगा

विभाग के अनुसार 15 जून तक राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए किया जाएगा. जिन लाभार्थियों को अंगूठे के वेरिफिकेशन में समस्या आती है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. यह सुविधा 15 जून तक जारी रहेगी.

पोर्टेबिलिटी सुविधा का भी मिलेगा लाभ

सरकार ने यह भी साफ किया है कि राशन कार्डहोल्डर 15 जून तक पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि लाभार्थी अपने निर्धारित राशन की दुकान के अलावा किसी दूसरी उचित दर की दुकान से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं. इससे प्रवासी श्रमिकों और दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले कार्डहोल्डर्स को विशेष सुविधा मिलेगी.

शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शी और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अगर किसी राशन विक्रेता की तरफ से अनियमितता, खाद्यान्न में कटौती या ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने जैसी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी

खाद्यान्न वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपना राशन प्राप्त कर लें और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत विभाग को दें.

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