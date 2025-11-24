देश के इस राज्य में EV खरीदना हुआ सस्ता, रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% की छूट

तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब, तेलंगाना में कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100 प्रतिशत की पूरी छूट मिलेगी. यह निर्णय राज्य की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

अब कितनी बचत होगी?

इस छूट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक कार, दोपहिया वाहन या कमर्शियल वाहन खरीदने वालों को अब वाहन की कीमत के ऊपर लगने वाला एक बड़ा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा. रोड टैक्स जहां वाहन की कीमत का लगभग 6% से 14% तक हो सकता है, वहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ होने से कीमतें नीचे आएंगी. बचत वाहन की कीमत और मॉडल पर निर्भर करेगी.

सरकार का लक्ष्य क्या है?

तेलंगाना सरकार का यह कदम राज्य में प्रदूषण कम करने और कार्बन को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से शहरों में वायु प्रदूषण घटेगा. साथ ही छूट देकर सरकार तेलंगाना को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल का एक बड़ा हब बनाना चाहती है.

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

यह 100% की छूट सभी प्रकार के नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी, जिसमें