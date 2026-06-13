गाड़ी में करवाया मॉडिफिकेशन? जरूर कर लें ये काम, वरना रिजेक्ट हो सकता है Insurance Claim

गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना आजकल कार लवर्स के बीच एक ट्रेंड बन चुका है. अपनी गाड़ी को दूसरों से अलग दिखाने के लिए लोग एलॉय व्हील्स, हैवी साउंड सिस्टम से लेकर इंजन तक में बड़े चेंज करवा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते बैं, शौक-शौक में करवाया गया मॉडिफिकेशन आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है. दरअसल, कार में मॉडिफिकेशन करवाने के बाद कंपनी को बताना बेहद जरूरी होता है, वरना आपका इंशयोरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको इससे जुड़ी जरूरी बाते बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी नेशनल क्राइम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो ने अपने आधिकारिक X हैंडल से दी है.

मॉडिफिकेशन के बाद जरूर कर लें ये काम

NCIB की आधिकारिक X पोस्ट के मुताबिक गाड़ी में बदलाव कराने के बाद, कंपनी को बताना बेहद जरूरी होता है. इंश्योरेंस कानून के तहत गाड़ी में कोई भी बड़ा बदलाव यानी मॉडिफिकेशन करने पर कंपनी को सुचित करना और 'Endorsement' लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है.

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न लें तो क्या होगा?

अगर कोई गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाता है और 'Endorsement' नहीं लेता है तो, तो ये पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन माना जाता है. साथ ही ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है. इसके चलते गाड़ी मॉडिफाई करवाएं तो इंश्योरेंस कंपनी को लिखित में जरूर बताएं.

मॉडिफिकेशन करवाने के बाद किन बातों का रखें ध्यान?

कार में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन से पहले या बाद में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जरूर लिखित में सूचित करें. इसके अलावा बिना बताए कोई भी बड़ा या स्थायी मॉडिफिकेशन न करवाएं.

मॉडिफिकेशन करवाने के बाद 'Endorsement' लेना सुनिश्चित करें.

इंश्योरेंस कंपनी को मॉडिफिकेशन के बारें सही जानकारी दें. किसी को मॉडिफिकेशन को छुपाना या गलत जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

अपने इंश्योरेंस कवरेज को सुरक्षित रखें और क्लेम के समय परेशानी से बचें. बिना Endorsement के क्लेम करने के बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है.

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