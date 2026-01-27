अगर मेरी कार बर्फ पर फंस जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? बस यह तरीका कार को कबाड़ होने से बचाएगा

What can I do if my car is stuck on ice : पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी इस वक्त लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. घूमने आए टूरिस्ट हों या लोकल लोग, कई गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं. ऐसे हालात में सिर्फ खुद को गर्म रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि गाड़ी की सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी हो जाती है. बर्फ और माइनस टेम्परेचर का सीधा असर कार की बैटरी, इंजन, ब्रेक और टायरों पर पड़ता है. अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट न होना, ब्रेक फ्रीज होना या एग्जॉस्ट ब्लॉक होने जैसी गंभीर दिक्कतें सामने आ सकती हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही जानकारी और थोड़ी समझदारी से इन हालात में भी गाड़ी को सुरक्षित रखा जा सकता है और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है.

बैटरी को एक्टिव रखें (Keep The Battery Active)

ठंडे मौसम में कार की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. इसलिए हर 2 से 3 घंटे में इंजन को 10 से 15 मिनट तक चालू करना जरूरी है. अगर गाड़ी लंबे समय तक बंद रही तो बैटरी पूरी तरह बैठ सकती है और फिर स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है.

साइलेंसर और इंजन वेंट साफ रखें (Clean Exhaust And Engine Vent)

बर्फबारी में एग्जॉस्ट पाइप और बोनट के आसपास बर्फ जम जाती है. ये बर्फ इंजन वेंट को ब्लॉक कर सकती है. ऐसी स्थिति में जहरीली गैस गाड़ी के अंदर भरने का खतरा रहता है, जो जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

हीटर का सही इस्तेमाल करें (Use Heater Carefully)

कार का हीटर इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि गाड़ी पूरी तरह बंद जगह में न हो. थोड़ी-थोड़ी देर में खिड़की का एक हिस्सा खोलते रहें ताकि हवा का फ्लो बना रहे.

टायर और ब्रेक पर ध्यान दें (Check Tyres And Brakes)

टायरों के नीचे बर्फ जमने से गाड़ी फिसल सकती है. बर्फ हटाकर टायर के नीचे थोड़ा कपड़ा या मिट्टी डालने से ग्रिप बेहतर होती है. लंबे समय तक हैंडब्रेक खींचकर न रखें, क्योंकि ब्रेक फ्रीज हो सकते हैं.

इंजन ऑयल और एंटीफ्रीज चेक करें (Check Engine Oil And Antifreeze)

ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है. अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो ऑयल और कूलेंट जरूर चेक करें. एंटीफ्रीज की सही मात्रा इंजन को ब्लॉक होने से बचाती है.

गाड़ी पर जमी बर्फ हटाते रहें (Remove Snow From Car)

अगर मुमकिन हो तो गाड़ी को कवर या टारपोलिन से ढकें. शीशों पर जमी मोटी बर्फ वाइपर ब्लेड को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए समय-समय पर बर्फ हटाना जरूरी है.

जरूरत पर मदद लें (Take Help When Needed)

अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो बार-बार कोशिश न करें. ऐसे में लोकल रेस्क्यू टीम या रोड डिपार्टमेंट से मदद लेना बेहतर होता है.