आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? Sanchar Saathi पोर्टल पर ऐसे करें चेक

आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल और मैसेज करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया और कई सरकारी सेवाएं इसी नंबर से जुड़ी होती हैं. लेकिन अगर कोई आपके नाम से बिना आपकी जानकारी के सिम कार्ड निकाल ले तो क्या होगा? अगर उस सिम का इस्तेमाल किसी गलत काम में हो जाए तो परेशानी आपके ऊपर आएगी. ऐसे में ये पता लगाना काफी जरूरी है कि कहीं कोई आपके नाम से फर्जी सिम तो नहीं चला रहा है.

आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी? एक क्लिक में लगाएं पता

दूरसंचार विभाग (DoT) ने काफी समय पहले ही Sanchar Saathi नाम का एक खास पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था. इसके जरिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी हुए हैं, किसी अनजान कनेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं और संदिग्ध एक्टिविटी की रिपोर्ट भी कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, बस कुछ क्लिक में काम हो जाएगा.आइए जानते हैं कैसे....

Sanchar Saathi क्या है और कैसे काम करता है?

Sanchar Saathi, दूरसंचार विभाग का ऑफिशियल टूल है जो आपको आपके नाम से जारी सभी मोबाइल नंबर रियल-टाइम में दिखाता है. अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट या आपका खोया हुआ आईडी प्रूफ इस्तेमाल करके नया सिम निकालता है तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं और उसे बंद करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

अपने नाम पर जारी सिम चेक करना क्यों है जरूरी?

फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर नकली पहचान या चोरी हुए डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड निकालते हैं. ऐसे अनऑथराइज्ड सिम का इस्तेमाल अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी या परेशान करने वाली कॉल्स में हो सकता है, और इसका रिकॉर्ड आपके नाम पर जाएगा. समय-समय पर अपने नाम से जुड़े सभी सिम चेक करने से आप ऐसे खतरे को पहले ही रोक सकते हैं.

पोर्टल और ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?

Sanchar Saathi पोर्टल का इस्तेमाल करना आसान है. अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Sanchar Saathi ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है. इंस्टॉल करने के बाद Sanchar Saathi ऐप के इस्तेमाल का स्टेप्स पोर्टल जैसे ही हैं.

सबसे पहले आप पोर्टल पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें.

आपके नाम पर जितने भी सिम कनेक्शन हैं, उनकी पूरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी.

अगर कोई नंबर आपका नहीं है, तो सीधे वहीं से उसके डीएक्टिवेशन का रिक्वेस्ट डाल दें.

अगर कोई अनजान सिम मिले तो क्या करें?

अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो आपने कभी लिया ही नहीं तो तुरंत डीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट डालें.अपने टेलिकॉम प्रोवाइडर को इसकी शिकायत करें. किसी भी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं.