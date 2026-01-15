चांदी ने 15 दिन में ही कर दी सबकी 'चांदी': 6 महीने में पैसा डबल! 2.90 लाख पर पहुंचा भाव, अब खरीदें या नहीं?

Silver Rate In India: साल 2026 की शुरुआत होते ही चांदी ने ऐसा रफ्तार पकड़ा है कि निवेशक ही नहीं आम लोग भी हैरान हैं. जनवरी के सिर्फ 15 दिन में चांदी के भाव ने ऐसी छलांग लगाई कि हर जगह इसी की चर्चा हो रही है. कोई पूछ रहा है कि यह तेजी अभी रुकेगी या नहीं तो कोई यह सोच रहा है कि अब भी इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा या मौका निकल चुका है. बीते कुछ महीनों में चांदी ने जिस तरह रिटर्न दिया है उसने बाकी निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ दिया है.

₹2.90 लाख के करीब पहुंची चांदी की कीमत

बुधवार को चांदी की कीमत में जोरदार उछाल देखने को मिला. चांदी दिन की शुरुआत करीब ₹2,81,698 प्रति किलो पर हुई जो पिछले बंद भाव ₹2,75,187 से काफी ऊपर थी. कारोबार के दौरान चांदी चढ़ते चढ़ते ₹2,91,406 प्रति किलो के उच्च स्तर तक पहुंच गई. शाम तक इसमें हल्की गिरावट आई और यह करीब ₹2,89,200 रुपये के आसपास कारोबार कर रही थी. एक ही दिन में करीब ₹15,000 की तेजी ने बाजार में हलचल मचा दी.

एक महीने में को निवेशकों करीब ₹1 लाख का फायदा!

अगर सिर्फ एक महीने की बात करें तो चांदी ने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है. करीब एक महीने पहले चांदी का भाव ₹1.97 लाख के आसपास था. अब यह ₹2.90 लाख के पार पहुंच चुकी है. यानी सिर्फ एक महीने में ही करीब ₹1 लाख का सीधा फायदा देखने को मिला है. यही वजह है कि अब हर दूसरा निवेशक चांदी की तरफ देखने लगा है.

6 महीने में पैसा डबल से भी ज्यादा

चांदी की असली चमक पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है. करीब 6 महीने पहले चांदी का भाव ₹1.17 लाख के आसपास था. अब वही चांदी ₹2.90 लाख के करीब पहुंच चुकी है. यानी 6 महीने में पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया. इसी दौरान सोने ने भी अच्छी तेजी दिखाई लेकिन चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया.

अगर ऊपर दिए गए चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि चांदी ने कैसे धीरे-धीरे नई ऊंचाई बनाई.

मोतीलाल ओसवाल का बड़ा अनुमान

चांदी की इस तेजी को लेकर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी बड़ा अनुमान दिया है. उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में चांदी ₹3.20 लाख प्रति किलो तक जा सकती है. यानी मौजूदा स्तर से अभी और तेजी की गुंजाइश बताई जा रही है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2025 में चांदी ने करीब 170 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया जो अपने आप में बड़ी बात है.

क्या है सोने का हाल?

चांदी के साथ साथ सोने में भी मजबूत तेजी देखने को मिली है. 14 जनवरी को एमसीएक्स पर सोना ₹1,43,590 प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर तक पहुंच गया था. बाद में इसमें हल्की गिरावट आई और यह करीब ₹1,43,300 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा. सुरक्षित निवेश की तलाश में लोग अब भी सोने और चांदी दोनों की तरफ रुख कर रहे हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने और चांदी के दाम?

जानकारों के मुताबिक, दुनिया भर में तनाव और अनिश्चित माहौल इसकी बड़ी वजह है. जब हालात साफ नहीं होते तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं. इसके अलावा चांदी की मांग अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है. सोलर पैनल, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और पावर सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. मांग ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पा रही है इसलिए भाव ऊपर जा रहे हैं.

क्या अभी चांदी में निवेश करना सही रहेगा?

चांदी अब एक नई रेंज में पहुंच चुकी है और उतार चढ़ाव भी तेज हो सकता है. जानकार मानते हैं कि लंबी अवधि में इसमें दम है लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर एक साथ पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है. अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखें और पहले किसी फाइनेंशियल सलाहकार से बात जरूर करें. इन मेटल्स में तेजी जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही सावधानी भी जरूरी होती है.